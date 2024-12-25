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Катерина Кухар показала, що повісила на ялинку для успішного року

25 грудня 2024 09:32
Марія Покровська - Редактор
Катерина Кухар розкрила секрет, що повісити на ялинку для вдалого 2025 року — відео
Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official
Марія Покровська - Редактор

Балерина Катерина Кухар замилувала кадрами зі своєю донечкою Анастасією, з якою разом прикрасила оселю до свят. Зірка поділилася секретом, що повісила на ялинку, аби прийдешній рік був вдалим.

Відео балерина поділилася в Instagram.

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Зірка показала, як напередодні Різдва вони із маленькою Анастасією задекорували святкове дерево. Дівчинка залюбки допомагала мамі вішати на ялинку прикраси.

На свою ялинку Кухар повісила символічні іграшки у вигляді мишенят, аби заманити вдачу та задобрити "господиню" 2025 року Змію.

"Ну що ж, у рік Змії. Головне — краса та турбота! Ялинка готова, і вечеря для господині року теж! Мишки на ялинці — це не просто декор, а стратегічний хід. Трохи прикраси, трохи прикорму. Кажуть, у рік Змії потрібно задобрити господиню, тож у нас усе продумано!", — розкрила свій секрет Кухар.

Раніше Маша Єфросиніна показала, як разом із сином прикрашала ялинку.

Також Оля Цибульська замилувала кадрами із родиною під час підготовки до свят.

Катерина Кухар балет новорічна ялинка українські зірки свято

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