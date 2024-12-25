Катерина Кухар розкрила секрет, що повісити на ялинку для вдалого 2025 року — відео

Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Балерина Катерина Кухар замилувала кадрами зі своєю донечкою Анастасією, з якою разом прикрасила оселю до свят. Зірка поділилася секретом, що повісила на ялинку, аби прийдешній рік був вдалим.

Відео балерина поділилася в Instagram.

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Зірка показала, як напередодні Різдва вони із маленькою Анастасією задекорували святкове дерево. Дівчинка залюбки допомагала мамі вішати на ялинку прикраси.

На свою ялинку Кухар повісила символічні іграшки у вигляді мишенят, аби заманити вдачу та задобрити "господиню" 2025 року Змію.

"Ну що ж, у рік Змії. Головне — краса та турбота! Ялинка готова, і вечеря для господині року теж! Мишки на ялинці — це не просто декор, а стратегічний хід. Трохи прикраси, трохи прикорму. Кажуть, у рік Змії потрібно задобрити господиню, тож у нас усе продумано!", — розкрила свій секрет Кухар.

Раніше Маша Єфросиніна показала, як разом із сином прикрашала ялинку.

Також Оля Цибульська замилувала кадрами із родиною під час підготовки до свят.