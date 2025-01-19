Екатерине Кухар исполнилось 43

Кухар повеселила поклонников видео с дочкой
В субботу, 18 января, украинская балерина Катерина Кухар отпраздновала 43-й день рождения. Звезда решила забавно сообщить о празднике своим поклонникам.
Видео вместе с дочкой Екатерина опубликовала на своей странице в Instagram.
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Кухар отпраздновала день рождения
На опубликованных кадрах балерина задувает свечи "42" на торте, который держала ее дочь Анастасия, и устало падает на кровать. Звезду поднимает будильник и на торте цифры меняются на "43". Кухар хотела показать поклонникам, как быстро пролетел год ее жизни.
Поклонники тепло поздравили звезду с ее днем.
"Катенька, дорогая, с праздником вас. Люблю, обожаю, обожаю. Всего лишь самого лучшего вам. Обнимаю крепко и целую".
"Катю! С Днем Рождения! Пусть новый год жизни будет полон счастья, радости, достижений, гармонии и ярких эмоций! Мира Вам и всей семье".
Напомним, балерина Екатерина Кухар примерила платье из сериала "Эмили в Париже". Также ее муж Александр Стоянов шокировал заявлением.
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