Екатерине Кухар исполнилось 43

Украинская балерина Екатерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

В субботу, 18 января, украинская балерина Катерина Кухар отпраздновала 43-й день рождения. Звезда решила забавно сообщить о празднике своим поклонникам.

Видео вместе с дочкой Екатерина опубликовала на своей странице в Instagram.

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Кухар отпраздновала день рождения

На опубликованных кадрах балерина задувает свечи "42" на торте, который держала ее дочь Анастасия, и устало падает на кровать. Звезду поднимает будильник и на торте цифры меняются на "43". Кухар хотела показать поклонникам, как быстро пролетел год ее жизни.

Поклонники тепло поздравили звезду с ее днем.

"Катенька, дорогая, с праздником вас. Люблю, обожаю, обожаю. Всего лишь самого лучшего вам. Обнимаю крепко и целую".

"Катю! С Днем Рождения! Пусть новый год жизни будет полон счастья, радости, достижений, гармонии и ярких эмоций! Мира Вам и всей семье".

Комментарии под видео Екатерины Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Напомним, балерина Екатерина Кухар примерила платье из сериала "Эмили в Париже". Также ее муж Александр Стоянов шокировал заявлением.