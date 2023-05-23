"Культурний десант" на чолі з Сергою виступив для розмінувальників Херсонщини

Бандуристка Інна Іщенко виступає в Херсонській області. Фото: менеджмент Колі Сєрги

В рамках проєкту "Культурний десант" відбулись концерти для рятувальників та розмінувальників Херсонщини. Перед захисниками України виступив учасник Нацвідбору на "Євробачення-2023" Мойсей, бандуристка Інна Іщенко та шоумен Коля Сєрга.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент Сєрги.

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Подробиці

Артисти відіграли 40 хвилинний мотиваційний концерт. Молоді виконавці підтримали героїв України, які працюють в складних умовах. Ініціативу знаменитостей прокоментував голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

"Культурний Десант" — це must have (в перекладі з англійської "має бути". — Ред.) під час війни. Наші хлопці, які кожного дня ризикують своїм життям, знаходяться далеко від рідних і бачать людське горе своїми очима, потребують емоційного розвантаження. Сьогодні "Культурний Десант" — це важлива зброя. Музика лікує, підіймає настрій та додає сил нашим героям. Ви надаєте крила нашим героям, це допомагає їм рятувати світ від московської навали", — сказав він.

"Культурний десант" працює з воїнами уздовж всієї лінії фронту та намагається залучити якомога більше культурних діячів. Чим більше свідомих артистів, до яких є повага та довіра, приїжджають у зону бойових дій з концертами, тим сильнішим стає вплив на інших, які згодом теж доєднуються.

"Культурний десант" працює з воїнами. Це і ЗСУ, і поліцейські бойові підрозділи, і, звісно, ДСНС. Коли ми перебуваємо в місцях бойових дій, то розуміємо, що наша група має об'їхати всіх. Наприклад, коли працювали на Херсонщині, то виступили з концертами для рятувальників, розмінувальників та інших підрозділів. У цей день якраз не було нагородження, тому зібрався весь особовий склад. Ми приїхали підтримати розмінувальників, бо рашисти стали робити дуже підступну річ. Вони з дронів скидають бомби на бійців під час їх роботи. Така ситуація дуже демотивує і тому ми поспілкувались з ними і виступили для них", — розповів Коля Сєрга.

Шоумен, захисник України виступає на Херсонщині. Фото: менеджмент Колі Сєрги

Концерт "Культурного десанту" на Херсонщині. Фото: менеджмент Колі Сєрги

Концерт "Культурного десанту" на Херсонщині. Фото: менеджмент Колі Сєрги

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Культурний десант" дав десять концертів на фронті за один день. Також ми розповідали, що Коля Сєрга показав на фронті фірмовий трюк шоу "Орел і Решка".