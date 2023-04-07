Десять концертів за день: як "Культурний десант" підтримує військових на фронті

Коля Сєрга виступає перед військовими. Фото: команда "Культурного десанту"

Нещодавно, у межах "Культурного десанту" було проведено десять концертів за день. Три групи артистів виступали паралельно перед різними військовими підрозділами на різних напрямках фронту. Метою руху митців "Культурного десанту" є коригування морально-психологічного стану і підняття бойового духу українських воїнів.

Новини.LIVE розкаже детальніше про насичений день на сході країни.

Читайте також:

Приїхавши на Донеччину, команди розділилися — художник та письменник Лесь Подерв'янський поїхав до 59-ї бригади. Під час концерту він прочитав кілька оповідань, підписав книжки хлопцям та зробив з ними фото. Опісля, Лесь Подерв'янський разом з командою поїхали на концерт до стрілецької роти, а фінальний виступ відбувся у танкістів. Також концерт провели в підрозділі Мадяра.

Лесь Подерв'янський разом з захисниками та захисницями України. Фото: команда "Культурного десанту"

"Стільки важливих діячів культури доєднались до виступів "Культурного десанту". Серед них Данило Яневський та Лесь Подерв'янський. Можу сказати, що Лесь Подерв'янський — це легенда та Митець з великої букви. Його слово завжди влучне, він багато дивиться, мало говорить, але якщо щось скаже, то це одразу стає афоризмом", — розповів засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга.

Друга група — історик, шоумен Данило Яневський і його команда, працювала паралельно з першою і їздила на інші виступи. Заходи відбулись у форматі лекції, де Данило Яневський розповів, як та за що ми воюємо, розкрив справжню історію України. Перший концерт групи проходив у Покровську. Після цього Данило Яневський поїхав до реактивників, які працюють на градах.

Лекції біля фронту. Фото: команда "Культурного десанту"

Також паралельно зі згаданими концертами працювала третя група "Культурного десанту". Вони відіграли під Бахмутом два виступи в 30-ї бригади. На першому концерті були Павло Вишебаба, Пташка, Мойсей Бондаренко, бандуристка Вікулетка Деркач і Валерій Дзех. Після відбувся фінальний концерт, на якому виступили Коля Сєрга, Мойсей, Вікулетка Деркач та Валерій Дзех.

Бандуристка Вікулетка Деркач з захисниками України. Фото: команда "Культурного десанту"

"В нас немає можливості збирати велику кількість людей в одному місці. Бо це небезпечно. Тому ми їдемо на позиції. Зазвичай на концерті від десяти до п’ятдесяти воїнів. Саме тому ми намагаємося провести якомога більше концертів. Щоб надати культурну допомогу максимальній кількості люде", — підсумував Коля Сєрга.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Коля Сєрга випустив кліп "Молитва" у жанрі фентезі на основі архетипів українського фольклору. Також ми розповідали, що шоумен Андрій Бєдняков звернувся до померлої матері в Маріуполі та розповів, коли приїде на могилу.