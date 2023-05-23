"Культурный десант" во главе с Сергой выступил для разминировщиков Херсона

Бандуристка Инна Ищенко выступает в Херсонской области. Фото: менеджмент Коли Серги

В рамках проекта "Культурный десант" прошли концерты для спасателей и саперов Херсонской области. Перед защитниками Украины выступил участник Нацотбора на "Евровидение-2023" Моисей, бандуристка Инна Ищенко и шоумен Коля Серга.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент Серги.

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"Культурный Десант" — это must have (в переводе с английского "должно быть". — Ред.) во время войны. Наши парни, которые каждый день рискуют своей жизнью, находятся вдали от родных и видят человеческое горе воочию, нуждаются в эмоциональной разгрузке. Сегодня "Культурный Десант" — это важное оружие. Музыка лечит, поднимает настроение и придает силы нашим героям. Вы придаете крылья нашим героям, это помогает им спасать мир от московского нашествия", — сказал он.

"Культурный десант" работает с воинами вдоль всей линии фронта и пытается привлечь как можно больше культурных деятелей. Чем больше сознательных артистов, к которым есть уважение и доверие, приезжают в зону боевых действий с концертами, тем сильнее становится влияние других, которые впоследствии тоже присоединяются.

"Культурный десант" работает с воинами. Это и ВСУ, и полицейские боевые подразделения, и, конечно, ГСЧС. Когда мы находимся в местах боевых действий, то понимаем, что наша группа должна объехать всех. Например, когда работали в Херсонской области, выступили с концертами для спасателей, саперов и других подразделений. В этот день как раз не было награждения, потому собрался весь личный состав. Мы приехали поддержать саперов, потому что рашисты стали делать очень коварную вещь. Они с дронов сбрасывают бомбы на бойцов во время их работы. Такая ситуация очень демотивирует, и поэтому мы пообщались с ними и выступили для них", — рассказал Коля Серга.

Шоумен, защитник Украины выступает в Херсонской области. Фото: менеджмент Коли Серги

Концерт "Культурного десанта" в Херсонской области. Фото: менеджмент Коли Серги

Концерт "Культурного десанта" в Херсонской области. Фото: менеджмент Коли Серги

Напомним, ранее мы писали, что "Культурный десант" дал десять концертов на фронте за один день. Также мы рассказывали, что Коля Серга показал на фронте фирменный трюк шоу "Орел и Решка".