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Кузьма Скрябин погиб восемь лет назад: пять песен легенды, которые звучат до сих пор

2 февраля 2023 11:00
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Кузьма Скрябин погиб восемь лет назад — ТОП пять песен, которые звучат до сих пор
Легенда украинского рока разбился на авто 2 февраля
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Восемь лет назад, 2 февраля, в автокатастрофе погиб культовый украинский певец Андрей Кузьменко. Легенда украинского рока разбился в Криворожском районе, возле села Лозуватка, когда ехал с концерта в честь 25-летия группы "Скрябин" — его автомобиль столкнулся с грузовиком.

После его гибели множество артистов использовали песни Кузьмы в своих репертуарах, не позволяя украинцам забыть их. Пять треков, которые обрели новую жизнь после смерти Андрея Кузьменко — в материале Новини.LIVE.

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Один из самых популярных треков, который продолжает звучать после гибели Кузьмы. Кавер исполнила Злата Огневич, которую пригласили сами музыканты группы "Скрябин".

 

LV

В далеком 1989 году, в процессе создания альбома "Чуєш біль" была записана песня LV. Хотя сам альбом из-за нехватки денег так и не вышел, трек LV неоднократно звучал на концертах Кузьмы.

Позднее кавер на эту песню записал фронтмен группы O.Torvald Евгений Галич. Сам он признавался, что мечтал спеть этот кавер еще с 90-х годов, когда впервые услышал песню.

 

Дельфіни

Клип на трек "Дельфины" был представлен группой за день до смерти Кузьмы, а сама песня вышла еще в 2014 году. В день рождения Кузьменко в 2019 году кавер на эту песню выпустила певица Tayanna.

"Это песня о дельфине, который приплывает на спасение, когда тебе он нужен. Все как в жизни", — говорила Tayanna.

 

Птахи

Трек "Птахи" группа "Скрябин" записала еще в 1995 году всего за 20 минут. Он стал главной песней одноименного альбома.

Авторский кавер на эту песню в 2015 году на концерте памяти Кузьмы исполнил Тарас Чубай.

 

Кинули

Трек "Кинули" был частью альбома "Моя еволюція" 2009 года. А Валерий Харчишин, фронтмен группы "Друга ріка" выпустил кавер на эту песню вскоре после смерти Кузьмы.

Интересный факт: клавишник "Другої ріки" Сергей Гера 14 лет выступал в составе группы "Скрябин", прежде чем присоединиться к коллективу Харчишина.

 

Новини.LIVE напоминает главные цитаты Кузьмы, которые вписались в историю не только украинского шоу-бизнеса, но и общества.

Ранее мы писали, что мама Кузьмы рассказала, какова была бы судьба сына во время войны, будь он жив. Также мы писали, что в Одессе почтили память Кузьмы Скрябина.

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