Лайма Вайкуле планує дати концерт в Україні з російськомовними піснями — фото

Лайма Вайкуле. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Латвійська співачка Лайма Вайкуле заявила про бажання після завершення війни приїхати до України з концертами. Щоправда, співати артистка планує російською.

Про це виконавиця сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Співачка, яка виступає проти війни, висловилася про своє бажання знову побувати в українських містах з концертами.

"Я би хотіла, щоб ця війна закінчилася. Я б одразу хотіла поїхати до України. Я їм дуже сильно співчуваю. Я останні роки увесь час їздила турами в Україну. Об'їхала всі міста, і було так чудово, такий гарний прийом. Ми їздили автобусами й на дорозі зупинялися у маленьких кафе. Скрізь нас добре приймали й говорили, до речі, російською мовою. Я тепер боюся, що все там тепер зруйновано", — сказала Вайкуле.

Співачка Лайма Вайкуле. Фото: скриншот

Однак для туру виконавиця планує залишити свій російськомовний репертуар. На думку Вайкуле, в тому, аби заспівати в Україні російською немає "нічого такого" та сподівається, на порозуміння.

"Ви розумієте, так склалася наша доля, що ми народилися в Радянському Союзі. І Узбекистан, і Киргизстан, і Азербайджан, і Балтія вся, і Грузія — ми всі знали російську мову, нас примушували. Тепер у нас є можливість спілкування. Як кажуть, Бог нас покарав, коли позбавив однієї мови. Виходить так, що зараз нам потрібна ця мова для спілкування. Нічого особистого. Хоть щось з цього поганого залишилося хороше — можливість розуміти одне одного", — висловилася Лайма.

Ще від початку російського вторгнення 2014 року співачка обмежила свої візити до РФ та виступила проти країни-агресорки. Під час повномасштабної війни Вайкуле також закликала допомагати українцям та зупинити агресію Путіна.

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