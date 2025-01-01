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Галкін з Пугачовою влаштували святкові танці біля ялинки

1 січня 2025 12:13
Марія Покровська - Редактор
Максим Галкін та Алла Пугачова показали запальні танці біля ялинки — відео
Максим Галкін та Алла Пугачова. Фото: instagram.com/maxgalkinru
Марія Покровська - Редактор

Російський гуморист Максим Галкін показав, як разом із дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, святкував Новий рік. Подружжя зустріло 2025 рік не вдома.

На своїй сторінці в Instagram гуморист поділився відео з вечірки.

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Новорічну ніч зірки зустріли у ресторані. 75-річна Пугачова та 48-річний Галкін танцювали на тлі гарно прикрашеної ялинки.

На святі Пугачова з'явилася у блискучому костюмі, накинувши на плечі чорну шубку та доповнивши образ капелюшком із вуаллю. Галкін же обрав класичний чорний костюм із краваткою.

У підписі шоумен привітав підписників зі святом.

"З Новим роком", — написав під відео Галкін.

У коментарях шанувальники у відповідь привітали гумориста, а також відмітили, що Пугачова має просто чудовий та молодий вигляд.

"З Новим роком! Алла неперевершена".

"Зі святом вашу чудову родину".

"Передаємо вітання з Києва та Одеси!"

"Яка гарна Алла! Щастя вам!".

Раніше Софія Ротару привітала своїх шанувальників з Новим роком.

Також ми писали, що Аліна Гросу показалася в обіймах чоловіка-росіянина на новорічних фото.

Алла Пугачова Максим Галкін Новий рік російські зірки свято

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