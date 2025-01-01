Максим Галкін та Алла Пугачова показали запальні танці біля ялинки — відео

Галкін з Пугачовою влаштували святкові танці біля ялинки
Російський гуморист Максим Галкін показав, як разом із дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, святкував Новий рік. Подружжя зустріло 2025 рік не вдома.
На своїй сторінці в Instagram гуморист поділився відео з вечірки.
Галкін та Пугачова запалили біля новорічної ялинки
Новорічну ніч зірки зустріли у ресторані. 75-річна Пугачова та 48-річний Галкін танцювали на тлі гарно прикрашеної ялинки.
На святі Пугачова з'явилася у блискучому костюмі, накинувши на плечі чорну шубку та доповнивши образ капелюшком із вуаллю. Галкін же обрав класичний чорний костюм із краваткою.
У підписі шоумен привітав підписників зі святом.
"З Новим роком", — написав під відео Галкін.
У коментарях шанувальники у відповідь привітали гумориста, а також відмітили, що Пугачова має просто чудовий та молодий вигляд.
"З Новим роком! Алла неперевершена".
"Зі святом вашу чудову родину".
"Передаємо вітання з Києва та Одеси!"
"Яка гарна Алла! Щастя вам!".
Раніше Софія Ротару привітала своїх шанувальників з Новим роком.
Також ми писали, що Аліна Гросу показалася в обіймах чоловіка-росіянина на новорічних фото.
Читайте Новини.LIVE!