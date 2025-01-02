Ані Лорак та Таїсія Повалій заспівали перед росіянами на "Голубому огоньку" — відео

Зрадниці Лорак і Повалій заспівали на "Голубому огоньку" в Москві
Українські співачки Ані Лорак та Таїсія Повалій, які зрадили Україну, виступили на головному російському новорічному шоу "Голубий огоньок". І поки Повалій співала українську народну пісню "Ти ж мене підманула", російські військові запускали ракети у бік України.
Відео з концертом виклали в YouTube.
Лорак та Повалій розважали росіян у новорічну ніч
Ані Лорак виступила на концерті зі своїм російськомовним треком "Танцы". Відчувала себе розкуто і явно була в гарному настрої. Таїсія Повалій же вийшла на сцену разом з Кубанським народним хором. Вони виконали українську народну пісню — "Ти ж мене підманула". Вся зала підтанцьовувала.
Водночас у новорічну ніч Кремль знову атакував Україну. Росіяни запускали ракети та дрони практично по всій території країни.
У коментарях люди обурені цинічністю зірок, які десятиліттями жили в Україні, а тепер абсолютно від неї відмовились.
- Які ж цинічні потвори. Кожен день вбивають українців і одночасно співають наших пісень. Це такий треш, що слів немає.
- Повалій того року співала приблизно так само, і чи не те ж саме. Вона таки старіє, і Лорак теж не молодіє. Головне, що вони абсолютно нічого нового не можуть дати нікому взагалі. Вони навіть не вінтаж, вони — мотлох зі звалища.
- Навіть диявол був шокований від цього цинізму і брехні.
Нагадаємо, Міс Україна Всесвіт розважалася з росіянами у новорічну ніч. Також неподалік від будинку української співачки Олі Полякової впав російський безпілотник.
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