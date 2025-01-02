Ані Лорак та Таїсія Повалій заспівали перед росіянами на "Голубому огоньку" — відео

Співачка-зрадниця Ані Лорак. Фото: скриншот

Українські співачки Ані Лорак та Таїсія Повалій, які зрадили Україну, виступили на головному російському новорічному шоу "Голубий огоньок". І поки Повалій співала українську народну пісню "Ти ж мене підманула", російські військові запускали ракети у бік України.

Відео з концертом виклали в YouTube.

Читайте також:

Лорак та Повалій розважали росіян у новорічну ніч

Ані Лорак виступила на концерті зі своїм російськомовним треком "Танцы". Відчувала себе розкуто і явно була в гарному настрої. Таїсія Повалій же вийшла на сцену разом з Кубанським народним хором. Вони виконали українську народну пісню — "Ти ж мене підманула". Вся зала підтанцьовувала.

Водночас у новорічну ніч Кремль знову атакував Україну. Росіяни запускали ракети та дрони практично по всій території країни.

Таїсія Повалій. Фото: скриншот

У коментарях люди обурені цинічністю зірок, які десятиліттями жили в Україні, а тепер абсолютно від неї відмовились.

Які ж цинічні потвори. Кожен день вбивають українців і одночасно співають наших пісень. Це такий треш, що слів немає.

Повалій того року співала приблизно так само, і чи не те ж саме. Вона таки старіє, і Лорак теж не молодіє. Головне, що вони абсолютно нічого нового не можуть дати нікому взагалі. Вони навіть не вінтаж, вони — мотлох зі звалища.

Навіть диявол був шокований від цього цинізму і брехні.

Ані Лорак. Фото: скриншот

Нагадаємо, Міс Україна Всесвіт розважалася з росіянами у новорічну ніч. Також неподалік від будинку української співачки Олі Полякової впав російський безпілотник.