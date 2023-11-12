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Lama розповіла, чому зникла із шоубізнесу і не хотіла повертатися

12 листопада 2023 14:36
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Lama розповіла, чому зникла з шоубізнесу і не хотіла повертатися
Співачка Lama. Фото: instagram.com/lamaukraine
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Співачка Наталя Дзеньків, відома під псевдонімом Lama, стала відомою понад 15 років тому завдяки своїм україномовним пісням. Проте згодом зникла з українського шоубізнесу десь на 10 років. 

В інтерв'ю для Rostyslove Production співачка зізналася, чому зникла і не хотіла повертатися. 

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Почувала себе некомфортно і стресувала

Lama повертається з новою піснею "Мій друг". Через це артистка почала з’являтися у ЗМІ і давати інтерв'ю. В одному з них вона розповіла, що зникала з публічного простору, тому що відчувала себе некомфортно через те, що відбувається в шоубізнесі.

 

"Я розуміла, що я завжди була не в шоубізнесі. Це була моя окрема планета, мені хотілося бути в комфорті більше. Були такі моменти, коли я розуміла, що з ними не можу зжитися. Є речі, які я не хочу робити", — розповіла Lama.

Через забовязання артистки, такі як концерти, зйомки кліпів, інтерв'ю, публічні заходи та інше, Наталя нервувала і навіть захворіла через це.

"Я дійшла до неврозу. Це вегето-судинна дистонія. Я дуже часто не спала ночами. Для мене була проблема заснути перед концертом, я дуже часто зривала знімання кліпів", —  розповіла співачка.

Коли вона зрозуміла, що не може жити у такому ритмі, то зникла з публіки. 

"Я дуже сильно поглибилася в духовний розвиток. На це пішло дуже багато часу. Я вивчала психотерапію, я вивчала психологію, все що стосується вегето-судинної дистонії, я вивчала кардіологію. Це було десь чотири роки”, — поділилася Наталя. 

 

А у 2012 році помер її тато, що вибило її з колії на декілька років. 

“Я не могла вийти навіть з дому. Мене одразу ловила така напівпанічна атака. Я не могла давати концерти в такому стані", — відверто розповіла Lama.

Зараз виконавиця поступово повертається на українську сцену з новими піснями. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Lama залишила окупантам автограф.

Також ми розповідали, що Женя Галич привітав гурт O.Torvald з 18-річчям та показав архівні фото.

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