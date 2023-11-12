Lama рассказала, почему исчезла из шоу-бизнеса и не хотела возвращаться

Певица Lama. Фото: instagram.com/lamaukraine

Певица Наталя Дзенькив, известная под псевдонимом Lama, стала известна более 15 лет назад благодаря своим украиноязычным песням. Однако впоследствии исчезла из украинского шоубизнеса где-то на 10 лет.

В интервью Rostyslove Production певица призналась, почему исчезла и не хотела возвращаться.

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Lama возвращается с новой песней "Мой друг". Поэтому артистка начала появляться в СМИ и давать интервью. В одном из них она рассказала, что исчезала из публичного пространства, потому что чувствовала себя некомфортно из-за того, что происходит в шоубизнесе.

"Я понимала, что я всегда была не в шоу-бизнесе. Это была моя отдельная планета, мне хотелось быть в комфорте больше. Были такие моменты, когда я понимала, что с ними не могу смириться. Есть вещи, которые я не хочу делать", — рассказала Lama.

Из-за обязанностей артиста, таких как концерты, съемки клипов, интервью, публичные мероприятия и прочее, Наталя нервничала и даже заболела из-за этого.

"Я дошла до невроза. Это вегето-сосудистая дистония. Я очень часто не спала по ночам. Для меня была проблема заснуть перед концертом, я очень часто срывала съемки клипов", — рассказала певица.

Когда она поняла, что не может жить в таком ритме, исчезла с публики.

"Я очень сильно углубилась в духовное развитие. На это ушло очень много времени. Я изучала психотерапию, я изучала психологию, все что касается вегетососудистой дистонии, я изучала кардиологию. Это было где-то четыре года", — поделилась Наталья.

А в 2012 году умер ее отец, что выбило ее из колеи на несколько лет.

“Я не могла выйти даже из дома. Меня сразу ловила такая полупаническая атака. Я не могла давать концерты в таком состоянии", — откровенно рассказала Lama.

В настоящее время исполнительница постепенно возвращается на украинскую сцену с новыми песнями.

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