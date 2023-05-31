Джулія Фокс вийшла на публіку в прозорій сукні з волосся – ледь трималася на ній

Американська модель Джулія Фокс під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома американська модель та акторка італійського походження Джулія Фокс шокувала фанатів, вийшовши на вулиці Парижу в незвичайному образі. Так, популярна модель показала всю свою фігуру в усій красі, одягнувши прозору та коротку сукню, зроблену з волосся.

Про це повідомляє Page Six.

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Американська модель показала жителям Парижу свої форми в усій красі, одягнувши прозору сукню, яка була скріплена маленькими шпильками. Дивним фактом є й те, що ця сукня була зроблена з рідкісного силікону та волосся.

Такий незвичайний зовнішній вигляд американської моделі зробила дизайнерка з Лондона на ім’я Джоанна Пражмо. До речі, її знають через те, що вона створює одяг із силіконового матеріалу.

Американська модель Джулія Фокс в Парижі. Фото: instagram.com/p/Cs2YaEHyCKu/

Сукня ледь прикривала груди Джулії Фокс та зовсім не мала бретельок, через що здавалося, що сукня може просто злізти з неї. Образ вона доповнила маленькою сумочкою рожево–фіолетового кольору та туфлями, які зроблені вручну та мали шматки тканини, що була прикріплені до туфель.

Що стосується її макіяжу, то він теж був досить незвичайним та більш схожим на космічний. Так, брови Джулії Фокс були дуже тонкими, а на губи була нанесена металева помада. При цьому, на щоках в неї був досить яскравий коректор та рум’яна.

Варто зазначити, що на червону доріжку Каннського кінофестивалю Джулія Фокс вийшла в целофановій та повністю прозорій сукні від бренду Nicolas Jebran, доповнивши свій образ прозорими босоніжками на платформі.

Після червоної доріжки була вечірка, на яку Джулія Фокс вийшла в геть іншому образі. Так, американська модель з’явилася там в комбінезоні з помпонами.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома американська модель Джулія Фокс шокувала пікантним образом в Каннах.

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