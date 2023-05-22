Джулія Фокс: колишня Каньє Васта шокувала відвертим виходом у Каннах

Модель Джулія Фокс. Фото: instagram.com/juliafox

Колишня подружка Каньє Веста, Джулія Фокс, вразила епатажним вбранням під час одного з заходів Каннського кінофестивалю. Жінка ще раз довела свою пристрасть до сміливих костюмів.

Фото з вечірки Фокс поділилась у своїх Instagram Stories.

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На червоній доріжці модель з'явилась у пишній спідниці та прозорому топі, який ледь прикривав її інтимні місця. Доповнила образ прикрасами та яскравим макіяжем.

Приклад для наслідування

Фокс не тільки полюбляє ексцентричне вбрання, а і робить неоднозначні заяви. Так, колишня Каньє Веста називала себе "висококласним білим сміттям".

Раніше модель зізнавалася, що робила ліпосакцію та ботокс.

Також Джулія засудила щорічний Met Gala за втрату його унікальності.

"Раніше він був про моду, а тепер про політику, привілеї, хто твої батьки, і як багато грошей ти заробляєш, — говорить модель і додає, що хоче бути прикладом для наслідування, — маленькі хлопчики та дівчата будуть дивитися на мене і їм не буде соромно. Мода та мистецтво — це про бачення".

Фокс має бажання створити альтернативний захід разом з друзями та дизайнерами, щоб допомагати людям з фізичними особливостями та самотнім матерям.

Нагадаємо, актриса Дженніфер Лоуренс здивувала черговим сміливим виходом у Каннах. На цей раз зірка обрала комфорт замість гламуру. Акторка вийшла на червону доріжку у шльопанцях.

Раніше дружина експрезидента Ніколя Саркозі Карла Бруні в гламурному вбранні Celine викликала фурор. Модель підкреслила стрункі ноги спідницею міні, а також продемонструвала розкішний гарнітур дорогоцінних прикрас.