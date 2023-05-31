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Еле держалось на груди: Джулия Фокс в прозрачном платье показала свои формы

31 мая 2023 11:39
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Джулия Фокс вышла на публику в прозрачном платье из волос – еле держалось на ней
Американская модель Джулия Фокс во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная американская модель и актриса итальянского происхождения Джулия Фокс повергла в шок фанатов, выйдя на улицы Парижа в необычном образе. Так, популярная модель показала всю свою фигуру во всей красе, надев прозрачное и короткое платье, сделанное из волос.

Об этом сообщает Page Six.

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Американская модель показала жителям Парижа свои формы во всей красе, надев прозрачное платье, скрепленное маленькими шпильками. Удивительным фактом является то, что это платье было сделано из редкого силикона и волос.

Такой необычный внешний вид американской модели сделала дизайнер из Лондона по имени Джоанна Пражмо. Кстати, ее знают по тому, что она создает одежду из силиконового материала.

Джулия Фокс
Американская модель Джулия Фокс в Париже. Фото: instagram.com/p/Cs2YaEHyCKu/

Платье едва прикрывало грудь Джулии Фокс и совсем не имело бретелек, из–за чего казалось, что платье может просто слезть с нее. Образ она дополнила маленькой сумочкой розово–фиолетового цвета и туфлями, которые сделаны вручную и имели куски ткани, прикрепленные к туфлям.

Что касается ее макияжа, то он тоже был довольно необычен и более похож на космический. Так, брови Джулии Фокс были очень тонкими, а на губы была нанесена металлическая помада. При этом, на щеках у нее был довольно яркий корректор и румяна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На красную дорожку Каннского кинофестиваля Джулия Фокс вышла в целлофановом и полностью прозрачном платье от бренда Nicolas Jebran, дополнив свой образ прозрачными босоножками на платформе.

После красной дорожки была вечеринка, на которую Джулия Фокс вышла в совершенно ином образе. Так, американская модель появилась там в комбинезоне с помпонами.

Напомним, мы писали о том, что известная американская модель Джулия Фокс шокировала пикантным образом в Каннах.

Ранее мы рассказывали о том, что модель Джулия Фокс обвинила Канье Уэста в потере своей популярности.

Также мы сообщали о том, что известный рэпер Канье Уэст закрутил роман с моделью Джулией Фокс.

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