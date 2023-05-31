Джулия Фокс вышла на публику в прозрачном платье из волос – еле держалось на ней

Еле держалось на груди: Джулия Фокс в прозрачном платье показала свои формы
Известная американская модель и актриса итальянского происхождения Джулия Фокс повергла в шок фанатов, выйдя на улицы Парижа в необычном образе. Так, популярная модель показала всю свою фигуру во всей красе, надев прозрачное и короткое платье, сделанное из волос.
Об этом сообщает Page Six.
Американская модель показала жителям Парижа свои формы во всей красе, надев прозрачное платье, скрепленное маленькими шпильками. Удивительным фактом является то, что это платье было сделано из редкого силикона и волос.
Такой необычный внешний вид американской модели сделала дизайнер из Лондона по имени Джоанна Пражмо. Кстати, ее знают по тому, что она создает одежду из силиконового материала.
Платье едва прикрывало грудь Джулии Фокс и совсем не имело бретелек, из–за чего казалось, что платье может просто слезть с нее. Образ она дополнила маленькой сумочкой розово–фиолетового цвета и туфлями, которые сделаны вручную и имели куски ткани, прикрепленные к туфлям.
Что касается ее макияжа, то он тоже был довольно необычен и более похож на космический. Так, брови Джулии Фокс были очень тонкими, а на губы была нанесена металлическая помада. При этом, на щеках у нее был довольно яркий корректор и румяна.
На красную дорожку Каннского кинофестиваля Джулия Фокс вышла в целлофановом и полностью прозрачном платье от бренда Nicolas Jebran, дополнив свой образ прозрачными босоножками на платформе.
После красной дорожки была вечеринка, на которую Джулия Фокс вышла в совершенно ином образе. Так, американская модель появилась там в комбинезоне с помпонами.
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