Джулия Фокс вышла на публику в прозрачном платье из волос – еле держалось на ней

Американская модель Джулия Фокс во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная американская модель и актриса итальянского происхождения Джулия Фокс повергла в шок фанатов, выйдя на улицы Парижа в необычном образе. Так, популярная модель показала всю свою фигуру во всей красе, надев прозрачное и короткое платье, сделанное из волос.

Об этом сообщает Page Six.

Читайте также:

Американская модель показала жителям Парижа свои формы во всей красе, надев прозрачное платье, скрепленное маленькими шпильками. Удивительным фактом является то, что это платье было сделано из редкого силикона и волос.

Такой необычный внешний вид американской модели сделала дизайнер из Лондона по имени Джоанна Пражмо. Кстати, ее знают по тому, что она создает одежду из силиконового материала.

Американская модель Джулия Фокс в Париже. Фото: instagram.com/p/Cs2YaEHyCKu/

Платье едва прикрывало грудь Джулии Фокс и совсем не имело бретелек, из–за чего казалось, что платье может просто слезть с нее. Образ она дополнила маленькой сумочкой розово–фиолетового цвета и туфлями, которые сделаны вручную и имели куски ткани, прикрепленные к туфлям.

Что касается ее макияжа, то он тоже был довольно необычен и более похож на космический. Так, брови Джулии Фокс были очень тонкими, а на губы была нанесена металлическая помада. При этом, на щеках у нее был довольно яркий корректор и румяна.

На красную дорожку Каннского кинофестиваля Джулия Фокс вышла в целлофановом и полностью прозрачном платье от бренда Nicolas Jebran, дополнив свой образ прозрачными босоножками на платформе.

После красной дорожки была вечеринка, на которую Джулия Фокс вышла в совершенно ином образе. Так, американская модель появилась там в комбинезоне с помпонами.

Напомним, мы писали о том, что известная американская модель Джулия Фокс шокировала пикантным образом в Каннах.

Ранее мы рассказывали о том, что модель Джулия Фокс обвинила Канье Уэста в потере своей популярности.

Также мы сообщали о том, что известный рэпер Канье Уэст закрутил роман с моделью Джулией Фокс.