Леді Гага показала перше фото фільму Джокер 2 — кого грає співачка

Голлівудська співачка та акторка Леді Гага

В Голлівуді повним ходом йдуть зйомки другої частини фільму "Джокер" з Хоакіном Феніксом у головній ролі. Співачка та акторка Леді Гага грає у стрічці Харлі Квін.

У своєму Twitter Гага опублікувала першу фотографію своєї героїні у майбутньому фільмі.

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На кадрі великим планом акторка тримає обличчя свого колеги по фільму. Обидві знаменитості з червоною помадою на обличчях. Фенікс знову зіграє свою роль головного героя, якого він зобразив у першій частині "Джокера" у 2019 році.

За лічені години публікація Леді Гаги набрала у соціальні мережі понад шість мільйонів переглядів.

Режисером майбутнього фільму виступив Тодд Філліпс, який працював над першою частиною. Прем'єра "Джокер 2", який творці називають мюзиклом, запланована на 4 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що викрадачеві собак Леді Гаги винесли вирок: він сяде на кілька десятиліть. Також ми писали, що Netflix опублікував трейлер серіалу "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів".