Леди Гага показала первое фото фильма Джокер 2 – кого играет певица

Голливудская певица и актриса Леди Гага

В Голливуде полным ходом идут съемки второй части фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли. Певица и актриса Леди Гага играет в ленте Харли Квин.

В своем Twitter Гага опубликовала первую фотографию своей героини в будущем фильме.

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В кадре крупным планом актриса держит лицо своего коллеги по фильму. Обе знаменитости с красной помадой на лицах. Феникс вновь сыграет свою роль главного героя, которого он изобразил в первой части "Джокера" в 2019 году.

За считанные часы публикация Леди Гаги набрала в социальные сети более шести миллионов просмотров.

Режиссером будущего фильма выступил Тодд Филлипс, работавший над первой частью. Премьера "Джокер 2", которую создатели называют мюзиклом, запланирована на 4 октября 2024 года.

Напомним, ранее мы писали, что похитителю собак Леди Гаги вынесли приговор: он сядет на несколько десятилетий. Также мы писали, что Netflix опубликовал трейлер сериала "Королева Шарлотта: История Бриджертонов".