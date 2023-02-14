Netflix опублікував трейлер серіалу "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів": коли дивитися
Справжній подарунок до дня всіх закоханих підготувала стрімінгова компанія Netflix. Вона опублікувала перши трейлер спін-оффу серіалу "Бріджертони" під назвою "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів", а також оголосила дату прем’єри.
Новини.LIVE розкаже про все детальніше.
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"Королева Шарлотта: Історія Бріджертона" розповідає про прихід Шарлотти до влади та її монументальний шлюб з королем Георгом. Трейлер запрошує глядачів до "історії, з якої все почалося", показуючи проблиски роману Шарлотти та Джорджа.
Прем’єра запланована на 4 травня, лише за кілька днів до коронації Чарльза III. Відзначимо, що серіал "Бріджертони" було продовжено до четвертого сезону. Тим часом Netflix ще не оголосив, коли відбудеться прем’єра третього сезону.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Netflix презентував перший тизер спіноффа серіалу "Паперовий будинок". Також ми розповідали, які серіали стали найпопулярнішими за переглядами у 2022 році.