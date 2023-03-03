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Леді Гага зізналася, що сказала б собі років з десять тому

3 березня 2023 17:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Американська співачка та акторка Леді Гага
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська співачка та акторка Леді Гага останнім часом хоч і з’являється на світських заходах, втім все рідше дає інтерв'ю. Виявляється, на те є причина. 

Про це пише видання Wallpaper.

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Деталі

Кумир мільйонів хотіла б жити самотнім життям та більше часу проводити на самоті.

"Так приємно, коли ти маєш час просто побути одному, і знати, що так ти почуваєшся комфортно. Я дуже хотіла б мати можливість сказати це самій собі в молодості", — зізналась Леді Гага. 

За її словами, у молодості вона багато часу проводила наодинці із собою, займаючись творчістю. Проте потім ситуація змінилася: за власним визнанням, співачка стала більше потребувати суспільства.

"Коли я була молодша, я багато часу проводила на самоті, складала музику. Проте, чим успішнішою я ставала, тим більше потребувала суспільства людей, які говорили б мені, що я класна", — зізналась Леді Гага

Зараз співачка та акторка намагається працювати з дому, на відміну від багатьох зірок, які проводять час у студіях. 

 Нагадаємо, раніше ми писали, що Леді Гага показала перше фото фільму "Джокер 2", в якому вона грає Харлі Квінн.

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