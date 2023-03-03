Леди Гага призналась, что сказала бы себе лет десять назад
Американская певица и актриса Леди Гага в последнее время хоть и появляется на светских мероприятиях, впрочем, все реже дает интервью. Оказывается, на это есть причина.
Об этом пишет издание Wallpaper.
-
Украина договорилась с Польшей об упрощении транзита зерна
-
"Вагнеровцы" распускают слухи, что рф скоро выведет войска из Украины: перехват ГУР
-
Ответный полуфинал Кубка Испании: почему "Реал" обыграет "Барселону"
-
Работа есть: на Одесчине открыто более тысячи вакансий
-
Журнал TIME к своему 100-летию внес обложку с Зеленским в подборку знаковых
-
Пересечение границы 2023: могут ли выехать украинские мужчины с рабочей визой
-
Конфискованное имущество Виктора Януковича передано в управление Фонда госимущества
-
Ракетный удар по жилому дому в Запорожье: на месте до сих пор работают спасатели
-
Зеленский провел переговоры с главами МИД Нидерландов и Эстонии
-
МЧС Татарстана предложило россиянам положить в тревожный чемоданчик украинский паспорт и гривни
Подробности
Кумир миллионов хотел бы жить одинокой жизнью и больше времени проводить в одиночестве.
"Так приятно, когда у тебя есть время просто побыть одному, и знать, что так ты чувствуешь себя комфортно. Я очень хотела бы иметь возможность сказать это самой себе в молодости", — призналась Леди Гага.
По ее словам, в молодости она много времени проводила наедине с собой, занимаясь творчеством. Однако потом ситуация изменилась: по собственному признанию певица стала больше нуждаться в обществе.
"Когда я была младше, я много времени проводила в одиночестве, сочиняла музыку. Однако, чем успешнее я становилась, тем больше нуждалась в обществе людей, которые говорили бы мне, что я классная", — призналась Леди Гага.
Сейчас певица и актриса пытается работать из дома, в отличие от многих звезд, которые проводят время в студиях.
Напомним, ранее мы писали, что Леди Гага показала первое фото фильма "Джокер 2", в котором она играет Харли Квинн.