Леди Гага призналась, что сказала бы себе лет десять назад

Американская певица и актриса Леди Гага

Американская певица и актриса Леди Гага в последнее время хоть и появляется на светских мероприятиях, впрочем, все реже дает интервью. Оказывается, на это есть причина.

Об этом пишет издание Wallpaper.

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Кумир миллионов хотел бы жить одинокой жизнью и больше времени проводить в одиночестве.

"Так приятно, когда у тебя есть время просто побыть одному, и знать, что так ты чувствуешь себя комфортно. Я очень хотела бы иметь возможность сказать это самой себе в молодости", — призналась Леди Гага.

По ее словам, в молодости она много времени проводила наедине с собой, занимаясь творчеством. Однако потом ситуация изменилась: по собственному признанию певица стала больше нуждаться в обществе.

"Когда я была младше, я много времени проводила в одиночестве, сочиняла музыку. Однако, чем успешнее я становилась, тем больше нуждалась в обществе людей, которые говорили бы мне, что я классная", — призналась Леди Гага.

Сейчас певица и актриса пытается работать из дома, в отличие от многих звезд, которые проводят время в студиях.

Напомним, ранее мы писали, что Леди Гага показала первое фото фильма "Джокер 2", в котором она играет Харли Квинн.