Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Леонардо Ді Капріо нагородив новопризначену міністерку Бразилії: за що саме arrow

Леонардо Ді Капріо нагородив новопризначену міністерку Бразилії: за що саме

13 березня 2023 12:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Перед церемонією вручення премії "Оскар" Леонардо Ді Капріо відвідав інший захід, а саме Green Carpet Fashion Awards. На ньому голлівудський актор зустрівся з першою в історії міністеркою корінних народів Бразилії Соні Гуахахара.

Про це Ді Капріо повідомив у своєму Instagram.

Читайте також:

Деталі 

48-річна зірка "Титаніку" заявив, що тропічний ліс Амазонки залежить насамперед від тих, хто має найбільший досвід у захисті його екосистем. І це, на думку Леонардо, його корінні захисники. 

"Міністерка Гуахахара багато років була активною екологічною активісткою, часто за важких і небезпечних обставин. Під час катастрофічного правління колишньої адміністрації вона була незмінним маяком надії. Перед обличчям серйозних загроз для корінних народів вона була могутньою силою, захищаючи населення Бразилії, яке налічує понад 900 тисяч корінних народів, і їхні понад 300 різних культур", — повідомив актор. 

Благодійна організація Ді Капріо, Re:wild, створила Amazon Forest Fund 2019 року. За словами актора вплив Амазонки відчувається далеко за межами Південної Америки. Тому він вже багато років фінансово підтримує екологічні ініціативи по всьому світу, зокрема в Бразилії.

Співголовами екологічного заходу в NeueHouse Hollywood були австралійська акторка Кейт Бланшетт, американський модельєр Том Форд, зірка Marvel, канадський актор Сіму Лю та модель Куанна Чезінггорс.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Леонардо Ді Капріо прокоментував свою допомогу Фундації Олени Зеленської. Також ми розповідали, що акторка Марго Роббі розсекретила, як знімалися інтимні сцени з Ді Капріо у фільмі "Вовк з Волл-стріт".

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

13:09 Виноградарство на Одещині: розвиток і перспективи

13:07 Від серії потужних землетрусів у Туреччині загинули понад 48 тисяч людей

Новина з фото

13:05 Ексклюзивні кадри: Зеленський показав потужні фото українських захисників на лінії фронту

13:01 ​​​​​​​У Непалі заборонили туристам мандрувати національними парками без гідів

12:58 Влада Києва була готова оголосити евакуацію через масовані удари рф в січні, — Кличко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:57 Вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" з темношкірою акторкою в головній ролі

12:51 Герой, страчений окупантами за слова "Слава Україні", виявився громадянином Молдови

12:45 В Україні пропонують заборонити евакуацію автомобілів під час війни: що передувало

12:41 Прокуратура Миколаївщини розпочала розслідування за фактом ранкового обстрілу

12:41 ПриватБанк знімає чималі відсотки із деяких карток: що відомо

Новина з відео

12:57 Вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" з темношкірою акторкою в головній ролі

Новина з відео

12:31 Леді Гага кинулась на допомогу фотографу на доріжці "Оскар-2023": той шокував співачку реакцією

Новина з відео

11:38 Блогерка Діана Глостер презентувала кліп, в якому занурилась у басейн: про що пісня

Новина з відео

08:50 Перемога "Динамо" над "Дніпро-1", "Шахтар" розбиває "Кривбас", "Колос" мінімально здолав "Рух"

Новина з відео

08:50 ​​​​​​​ФСБ відрапортувала про нового "українського шпигуна", цього разу аж під Санкт-Петербургом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:55 У Бєлгороді спрацювала ППО: що відомо

Новина з відео

07:15 Церемоніальну резиденцію Президента України показали на премії "Оскар-2023": відео

Новина з відео

23:54 Благодійний фонд Притули дарує російський БпЛА "Орлан" за донат: деталі

Новина з відео

22:19 Ми зараз живемо у той час, коли всі історичні складнощі для України можемо перемогти, — Зеленський

Новина з відео

21:01 Зеленський просвоїв Олександру Мацієвському звання "Героя України"

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитація, душ і навіть перегляд мюзиклів: як знаменитості борються з безсонням

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Новина з фото

22:40Грузія: проросійська влада vs прозахідні громадяни

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Актуальне по темі

None 13 Березень 13:08

Виноградарство на Одещині: розвиток і перспективи

None 13 Березень 13:07

Від серії потужних землетрусів у Туреччині загинули понад 48 тисяч людей

None 13 Березень 13:05

Ексклюзивні кадри: Зеленський показав потужні фото українських захисників на лінії фронту

None 13 Березень 13:02

​​​​​​​У Непалі заборонили туристам мандрувати національними парками без гідів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB