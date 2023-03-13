Леонардо Ді Капріо нагородив новопризначену міністерку Бразилії: за що саме

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо

Перед церемонією вручення премії "Оскар" Леонардо Ді Капріо відвідав інший захід, а саме Green Carpet Fashion Awards. На ньому голлівудський актор зустрівся з першою в історії міністеркою корінних народів Бразилії Соні Гуахахара.

Про це Ді Капріо повідомив у своєму Instagram.

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48-річна зірка "Титаніку" заявив, що тропічний ліс Амазонки залежить насамперед від тих, хто має найбільший досвід у захисті його екосистем. І це, на думку Леонардо, його корінні захисники.

"Міністерка Гуахахара багато років була активною екологічною активісткою, часто за важких і небезпечних обставин. Під час катастрофічного правління колишньої адміністрації вона була незмінним маяком надії. Перед обличчям серйозних загроз для корінних народів вона була могутньою силою, захищаючи населення Бразилії, яке налічує понад 900 тисяч корінних народів, і їхні понад 300 різних культур", — повідомив актор.

Благодійна організація Ді Капріо, Re:wild, створила Amazon Forest Fund 2019 року. За словами актора вплив Амазонки відчувається далеко за межами Південної Америки. Тому він вже багато років фінансово підтримує екологічні ініціативи по всьому світу, зокрема в Бразилії.

Співголовами екологічного заходу в NeueHouse Hollywood були австралійська акторка Кейт Бланшетт, американський модельєр Том Форд, зірка Marvel, канадський актор Сіму Лю та модель Куанна Чезінггорс.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Леонардо Ді Капріо прокоментував свою допомогу Фундації Олени Зеленської. Також ми розповідали, що акторка Марго Роббі розсекретила, як знімалися інтимні сцени з Ді Капріо у фільмі "Вовк з Волл-стріт".