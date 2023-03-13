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Леонардо Ди Каприо наградил новопризначенного министра Бразилии: за что именно

13 марта 2023 12:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Перед церемонией вручения премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо посетило другое мероприятие, а именно Green Carpet Fashion Awards. На нем голливудский актер встретился с первым в истории министра коренных народов Бразилии Сони Гуахахара.

Об этом Ди Каприо сообщил в своем Instagram.

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48-летняя звезда "Титаника" заявил, что тропический лес Амазонки зависит прежде всего от тех, кто имеет наибольший опыт в защите его экосистем. И это, по мнению Леонардо, его коренные защитники.

"Министерша Гуахахара много лет была активной экологической активисткой, часто при тяжелых и опасных обстоятельствах. Во время катастрофического правления бывшей администрации она была неизменным маяком надежды. Перед лицом серьезных угроз для коренных народов она была мощной силой, защищая население Бразилии, насчитывающее более 900 тысяч коренных народов, и их более 300 разных культур", — сообщил актер.

Благотворительная организация Ди Каприо, Re:wild, создала Amazon Forest Fund в 2019 году. По словам актера, влияние Амазонки ощущается далеко за пределами Южной Америки. Поэтому он уже много лет финансово поддерживает экологические инициативы по всему миру, в частности, в Бразилии.

Сопредседателями экологического мероприятия в NeueHouse Hollywood были австралийская актриса Кейт Бланшетт, американский модельер Том Форд, звезда Marvel, канадский актер Симу Лю и модель Куанна Чезинггорс.

Напомним, ранее мы писали, что Леонардо Ди Каприо прокомментировал свою помощь Фонду Елены Зеленской. Также мы рассказывали, что актриса Марго Робби рассекретила, как снимались интимные сцены с Ди Каприо в фильме "Волк с Уолл-стрит".

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