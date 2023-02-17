Леонардо Ді Капріо прокоментував свою допомогу Фундації Олени Зеленської
Нещодавно голлівудський оскароносний актор Леонардо Ді Капріо зробив внесок у Фундацію Олени Зеленської. Кошти підуть на підтримку вихованців дитячих будинків сімейного типу, які постраждали від війни.
У своїх Instastories кінозірка прокоментував допомогу українцям.
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Деталі
Леонардо Ді Капріо зробив репост публікації Фундації Олени Зеленської у своєму Instagram, на який підписані понад 56 мільйонів користувачів.
"Для мене честь підтримати фонд Олени Зеленської, який надає дітям та сім'ям в Україні їжу та притулок", — написав голлівудський актор.
Зокрема, кошти підуть Вікторії з родини Родних, у якої виявили психічний розлад. Разом із побратимами пройшла окупацію Херсона, а також евакуацію під дулами танків та постійними обстрілами.
Допомогу отримають і вісім вихованців дитячого будинку сімейного типу Олешко, чий будинок зруйнований війною, а батько захищає Україну на передовій.
Нагадаємо, раніше ми писали, що подруга Джіджі Хадід назвала причину, чому модель розійшлась з Леонардо Ді Капріо.