Американський оскароносний актор Леонардо Ді Капріо

Американський оскароносний актор Леонардо Ді Капріо зробив внесок у Фундацію Олени Зеленської. Кошти підуть на підтримку вихованців дитячих будинків сімейного типу, які постраждали від війни.

Про це повідомляється на Instagram сторінці Фундації Олени Зеленської.

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Внесок Леонардо Ді Капріо полягає в підтримці молодих людей, життя яких обірвала війна. Це історія восьми вихованців дитячого будинку сімейного типу Олешко, чий будинок зруйнований війною, а батько захищає Україну на передовій.

Це історія трирічної Віолети з родини Ханадеєвих, яка зараз живе у відносно безпечній Київській області. Майже дев’ять років тому її батьки вперше зіткнулися з російською агресією в Донецьку, що змусило їх покинути рідний дім і більше не повертатися.

Також кошти підуть Вікторії з родини Родних, у якої виявили психічний розлад. Разом із побратимами пройшла окупацію Херсона, а також евакуацію під дулами танків та постійними обстрілами.

"Фундація підтримує всі дитячі будинки сімейного типу в Україні, де діти ростуть у справжній сімейній атмосфері, та координує свої зусилля з державою, щоб діти не знали про сирітство. Ми допомагаємо дітям мати повноцінне дитинство без перешкод для освіти, медицини та соціального забезпечення. Дякую, Лео, що приєднався до Фундації Олени Зеленської. Тільки разом ми зможемо змінити життя", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олена Зеленська розповіла, у яких музеях Нідерландів запрацювали україномовні аудіогіди.