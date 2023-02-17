Леонардо Ди Каприо прокомментировал свою помощь Фонду Елены Зеленской
Недавно голливудский оскароносный актер Леонардо Ди Каприо сделал вклад в Фонд Елены Зеленской. Средства пойдут в поддержку воспитанников детских домов семейного типа, пострадавших от войны.
В своих Instastories кинозвезда прокомментировала помощь украинцам.
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Подробности
Леонардо Ди Каприо сделал репост публикации Фонда Елены Зеленской в своем Instagram, на который подписаны более 56 миллионов пользователей.
"Для меня честь поддержать фонд Елены Зеленской, который предоставляет детям и семьям в Украине еду и убежище", — написал голливудский актер.
В частности, средства пойдут Виктории из семьи Родных, у которой обнаружили психическое расстройство. Вместе с побратимами она прошла оккупация Херсона, а также эвакуацию под дулами танков и постоянными обстрелами.
Помощь получат и восемь воспитанников детского дома семейного типа Олешко, чей дом разрушен войной, а отец защищает Украину на передовой.
Напомним, ранее мы писали, что подруга Джиджи Хадид назвала причину, почему модель разошлась с Леонардо Ди Каприо.