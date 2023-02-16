Леонардо Ди Каприо сделал вклад в Фонд Елены Зеленской: на что пойдут деньги
Американский оскароносный актер Леонардо Ди Каприо сделал вклад в Фонд Елены Зеленской. Средства пойдут в поддержку воспитанников детских домов семейного типа, пострадавших от войны.
Об этом сообщается на Instagram странице Фонда Елены Зеленской.
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Подробности
Вклад Леонардо Ди Каприо заключается в поддержке молодых людей, жизнь которых прервала война. Это история восьми воспитанников детского дома семейного типа Олешко, чей дом разрушен войной, а отец защищает Украину на передовой.
Это история трехлетней Виолеты из семьи Ханадеевых, которая живет в относительно безопасной Киевской области. Почти девять лет назад родители впервые столкнулись с российской агрессией в Донецке, что заставило их покинуть родной дом и больше не возвращаться.
Также средства пойдут Виктории из семьи Родных, у которой обнаружили психическое расстройство. Вместе с собратьями прошла оккупацию Херсона, а также эвакуацию под дулами танков и постоянными обстрелами.
"Фонд поддерживает все детские дома семейного типа в Украине, где дети растут в настоящей семейной атмосфере, и координирует свои усилия с государством, чтобы дети не знали о сиротстве. Мы помогаем детям иметь полноценное детство без препятствий для образования, медицины и социального обеспечения. Спасибо, Лео, что присоединился к Фонду Елены Зеленской. Только вместе мы сможем изменить жизнь", — говорится в заявлении.
Напомним, ранее мы писали, что Елена Зеленская рассказала, в каких музеях Нидерландов заработали украиноязычные аудиогиды.