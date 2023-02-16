Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Леонардо Ди Каприо сделал вклад в Фонд Елены Зеленской: на что пойдут деньги arrow

Леонардо Ди Каприо сделал вклад в Фонд Елены Зеленской: на что пойдут деньги

16 февраля 2023 16:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Леонардо Ди Каприо сделал вклад в Фонд Елены Зеленской
Американский оскароносный актер Леонардо Ди Каприо
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американский оскароносный актер Леонардо Ди Каприо сделал вклад в Фонд Елены Зеленской. Средства пойдут в поддержку воспитанников детских домов семейного типа, пострадавших от войны.

Об этом сообщается на Instagram странице Фонда Елены Зеленской.

Читайте также:

Подробности

Вклад Леонардо Ди Каприо заключается в поддержке молодых людей, жизнь которых прервала война. Это история восьми воспитанников детского дома семейного типа Олешко, чей дом разрушен войной, а отец защищает Украину на передовой.

Это история трехлетней Виолеты из семьи Ханадеевых, которая живет в относительно безопасной Киевской области. Почти девять лет назад родители впервые столкнулись с российской агрессией в Донецке, что заставило их покинуть родной дом и больше не возвращаться.

Также средства пойдут Виктории из семьи Родных, у которой обнаружили психическое расстройство. Вместе с собратьями прошла оккупацию Херсона, а также эвакуацию под дулами танков и постоянными обстрелами.

"Фонд поддерживает все детские дома семейного типа в Украине, где дети растут в настоящей семейной атмосфере, и координирует свои усилия с государством, чтобы дети не знали о сиротстве. Мы помогаем детям иметь полноценное детство без препятствий для образования, медицины и социального обеспечения. Спасибо, Лео, что присоединился к Фонду Елены Зеленской. Только вместе мы сможем изменить жизнь", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее мы писали, что Елена Зеленская рассказала, в каких музеях Нидерландов заработали украиноязычные аудиогиды.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Эксклюзив

18:20 Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

Эксклюзив

18:15 Вагнеровцы, заключенные или кадровые войска: кто воюет в Луганской области со стороны оккупантов

18:12 На "Берлинале-2023" представлены шесть украинских фильмов, а также две ленты о нашей стране

17:59 Ближе к кормильцу: Медведчук заявил, что на постоянной основе живет в москве

Новина з фото

17:57 Авто "Мисс Украины Вселенная-2021" Анны Неплях обстреляли, когда красавица была за рулем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:45 Приобрели жигули, чтобы замаскироваться под местных: в Одесской области пограничники задержали беглецов

Эксклюзив

17:34 Гайдай рассказал, пойдут ли ВСУ в контрнаступление в Луганской области

17:31 Киев будет со светом: в ДТЭК предупредили о завтрашних замерах электропотребления

17:29 Апелляционный суд поддержал застройку многоэтажек вблизи музея "Пирогово"

Новина з фото

17:26 Сколько потратила Рианна на аренду дома в пустыне перед выступлением на Супербоуле-2023

Эксклюзив

18:20 Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

Новина з відео

16:17 Стартовала продажа билетов на фильм "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева: на что пойдут каждые 10 гривен

Новина з відео

15:23 Расслабляться рано: в Укрэнерго рассказали, будут ли выключать в Украине свет

Новина з відео

14:06 В Генштабе рассказали, может ли россия самостоятельно производить ракеты

Новина з відео

13:56 Фонд Вадима Столара доставил в Харьков и Херсон более 40 тонн гуманитарного груза

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:12 Как звучит Одесса: уникальные звуки города в музыкальном тревел-шоу Синельниковых и The Maneken

Новина з відео

13:08 Дебоширил и избил полицейского: сын Жириновского получил 15 суток ареста

Эксклюзив

13:00 Украинизация в Одессе: название стадиона "Черноморец" перевели с русского

Новина з відео

11:44 Пригожин нашел крайних в бахмутской неудаче российской армии

Новина з відео

08:14 ПВО на юге сбила все "Калибры", запущенные с Черного моря, — Гуменюк

Эксклюзив

18:20 Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

15:00 Как изменился рынок недвижимости во Львове во время войны: кто сегодня покупатель

Эксклюзив

11:55 Россия ударила по Украине десятками ракет: подробности ночной массированной атаки

Эксклюзив

09:00 Придут ли в Украину инвестиции во время войны

Эксклюзив

04:00 Россия готовит в Украине очередную катастрофу и хочет сделать жизнь украинцев невыносимой: подробности новой угрозы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:00 Первого сожгли: на что способен российский "Терминатор"

18:39 Как сирийское правительство препятствует спасательным операциям и ищет выгоду в трагедии

Эксклюзив

17:30 Что будет с ценами на продукты питания в 2023 году

Эксклюзив

16:16 В Херсоне остаются 60 тысяч человек, город обстреливают каждый час: ситуация за сутки

Эксклюзив

09:00 Отправили на смерть: зачем россиянам Угледар

Актуальное по теме

None 16 Февраль 16:42

Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

None 16 Февраль 17:56

Вагнеровцы, заключенные или кадровые войска: кто воюет в Луганской области со стороны оккупантов

None 16 Февраль 13:35

На "Берлинале-2023" представлены шесть украинских фильмов, а также две ленты о нашей стране

None 16 Февраль 18:02

Ближе к кормильцу: Медведчук заявил, что на постоянной основе живет в москве

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB