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Леся Нікітюк оголосила про вагітність — реакція мережі

16 червня 2025 17:58
Аркадій Пастула - Редактор
Леся Нікітюк оголосила про вагітність — показала округлий животик
Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Аркадій Пастула - Редактор

Українська телеведуча Леся Нікітюк оголосила про свою вагітність первістком. Вона опублікувала фото з округлим животиком.

Про це Леся Нікітюк повідомила у публікації з виданням klats.media у Instagram у понеділок, 16 червня.

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"Ну добрий вечір. Новина, на яку, здається, чекали всі", — зазначила телеведуча.

Леся Нікітюк
Вагітна Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В інтервʼю klats.media Нікітюк розповіла, як дізналася про вагітність. За її словами, це сталось під час зйомок фільму "Песики". Телеведуча зазначила, що зробила чотири тести поспіль, які виявилися позитивними.

"А вже за кілька хвилин потрібно було виходити на знімальний майданчик. Камери напоготові, вся команда в очікуванні, а я з очима як у сови. Від несподіванки", — розповіла вона.

Реакція мережі

Допис Нікітюк прокоментував її обранець Дмитро Бабчук.

"Вау, це що моя жінка, яка вагітна первістком?" — з гумором написав він.

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Коментар Дмитра Бабчука. Фото: скриншот

У коментарях телеведучу привітали колеги та підписники:

  • "Ааааааааа Вітання", — написала Надя Дорофєєва;
  • "Оце я розумію — майстерність втягувати живіт весь цей час. Радію неймовірно за вас, за тебе, моя неймовірна дівчинка", — коментар Маши Єфросиніної;
  • "Боже, як же я рад за всіх людей, які створюють маленьких українців і сімʼї! Леся, будь щаслива і нехай процес вагітності буде легким! Обійняв!" — блогер Роман Свечкоренко;
  • "Вітання красотка! Легко пройти цей крутий та цікавий шлях", — MamaRika;
  • "Ааааа!!! Як круто!!! Красуня", — Джамала;
  • "Яка неперевершена краса!!! Вітаю", — Юлія Саніна;
  • "Яка красуня, вітаю", — Наталія Денисенко.

Нагадаємо, нещодавно романтична комедія "Песики" з телеведучою Лесею Нікітюк стала доступною на Netflix.

А у січні стало відомо, що Леся Нікітюк заручилася з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком.

діти Україна Леся Нікітюк вагітність телеведучі
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