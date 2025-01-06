Леся Нікітюк вперше виходить заміж — фото

Леся Нікітюк заручилася з коханим-воїном
Телеведуча Леся Нікітюк заручилася зі своїм бойфрендом, військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Обранець зірки покликав її заміж.
Щасливою новиною ведуча поділилася в Instagram.
Леся Нікітюк оголосила про заручини
Спершу 37-річна заінтригувала своїх прихильників сторіз, на якій Дмитро тримає у руках обручку з великим діамантом.
"Диви, що взяв тобі. Приміряєш?", — підписав фото військовий.
Фани одразу ж припустили, що Дмитро планує освідчитися Лесі. І не помилилися. Вже за короткий час щаслива ведуча поділилася кадром із обручкою на безіменному пальці.
28-річний військовий зробив пропозицію руки та серця своїх коханій у засніжених Карпатах, куди пара вирушила на відпочинок. Нікітюк відповіла "так".
"Тут і не відмовиш", — написала під фото знаменитість.
Раніше Зендея натякнула на заручини із Томом Голландом.
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