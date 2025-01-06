Леся Нікітюк вперше виходить заміж — фото

Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк заручилася зі своїм бойфрендом, військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Обранець зірки покликав її заміж.

Щасливою новиною ведуча поділилася в Instagram.

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Спершу 37-річна заінтригувала своїх прихильників сторіз, на якій Дмитро тримає у руках обручку з великим діамантом.

"Диви, що взяв тобі. Приміряєш?", — підписав фото військовий.

Дмитро Бабчук показав обручку для Лесі Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Фани одразу ж припустили, що Дмитро планує освідчитися Лесі. І не помилилися. Вже за короткий час щаслива ведуча поділилася кадром із обручкою на безіменному пальці.

28-річний військовий зробив пропозицію руки та серця своїх коханій у засніжених Карпатах, куди пара вирушила на відпочинок. Нікітюк відповіла "так".

"Тут і не відмовиш", — написала під фото знаменитість.

Леся Нікітюк заручилася. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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