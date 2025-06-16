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Главная arrow Шоу-бизнес arrow Леся Никитюк объявила о беременности — реакция сети arrow

Леся Никитюк объявила о беременности — реакция сети

16 июня 2025 17:58
Аркадий Пастула - Редактор
Леся Никитюк объявила о беременности — показала округлый животик
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Аркадий Пастула - Редактор

Украинская телеведущая Леся Никитюк объявила о своей беременности первенцем. Она опубликовала фото с округлым животиком.

Об этом Леся Никитюк сообщила в публикации с изданием klats.media в Instagram в понедельник, 16 июня.

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"Ну добрый вечер. Новость, которую, кажется, ждали все", — отметила телеведущая.

Леся Нікітюк
Беременная Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В интервью klats.media Никитюк рассказала, как узнала о беременности. По ее словам, это произошло во время съемок фильма "Песики". Телеведущая отметила, что сделала четыре теста подряд, которые оказались положительными.

"А уже через несколько минут нужно было выходить на съемочную площадку. Камеры наготове, вся команда в ожидании, а я с глазами как у совы. От неожиданности", — рассказала она.

Реакция сети

Пост Никитюк прокомментировал ее избранник Дмитрий Бабчук.

"Вау, это что моя женщина, которая беременна первенцем?" — с юмором написал он.

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Комментарий Дмитрия Бабчука. Фото: скриншот

В комментариях телеведущую поздравили коллеги и подписчики:

  • "Ааааааааааа поздравления", — написала Надя Дорофеева;
  • "Вот это я понимаю — мастерство втягивать живот все это время. Радуюсь невероятно за вас, за тебя, моя невероятная девочка", — комментарий Маши Ефросининой;
  • "Боже, как же я рад за всех людей, которые создают маленьких украинцев и семьи! Леся, будь счастлива и пусть процесс беременности будет легким! Обнял! " — блогер Роман Свечкоренко;
  • "Поздравления красавица! Легко пройти этот крутой и интересный путь", — MamaRika;
  • "Ааааааа!!! Как круто!!! Красавица", — Джамала;
  • "Какая непревзойденная красота!!! Поздравляю", — Юлия Санина;
  • "Какая красавица, поздравляю", — Наталья Денисенко.

Напомним, недавно романтическая комедия "Песики" с телеведущей Лесей Никитюк стала доступной на Netflix.

А в январе стало известно, что Леся Никитюк обручилась с военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

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