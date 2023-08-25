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Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя чесно зізнався, чи повернеться він на фронт

25 серпня 2023 12:48
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Тарас Тополя розповів, чи повернеться він на передову – чесне зізнання
Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український співак і лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя дав відверте інтерв’ю Славі Дьоміну. Під час спілкування український артист, який на початку війни вступив до лав ТрО, зізнався, чи повернеться він ще на фронт. 

Про це Тарас Тополя розповів під час інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Чи повернеться на фронт?

Український виконавець зізнався, чи повернеться він назад на передову, щоб і надалі захищати свою рідну країну. За словами Тараса Тополі, він зробить це тільки в тому випадку, якщо йому скаже Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. 

Тарас Тополь на интервью у Славы Демина
Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Також відомий артист зазначив, що він не дуже хоче повертатися, але це треба зробити, щоб Україна могла вижити. За словами Тараса Тополі, коли він зі своїм гуртом "Антитіла" вийшов з фронту, в них дуже змінився психічний стан. 

"Бажання немає, звичайно. У мене не було бажання і в перший день йти воювати. У кого є бажання йти гинути від пострілу, мін чи просто вбивати?! Але є розуміння, що країна має вистояти, вижити, і заради цього потрібно це робити. Я не отримував задоволення, але ми прийняли рішення і пішли. Я не буду брехати і казати, що хочеться туди повернутися. Коли ми вийшли, то це особливий стан психіки. Ломка є", — заявив лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Перебування на фронті

Після початку повномасштабної війни в Україні лідер відомого гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом зі своїми колегами увійшов до складу територіальної оборони. 

Тарас Тополь с коллегами группы "Антитела" на фронте
Співак Тарас Тополя з колегами гурту "Антитіла" на фронті. Фото: Instagram Тараса Тополі

Український виконавець з колегами служив у 130-му батальйоні тероборони Києва. Тарас Тополя надавав медичну допомогу тим, хто постраждав у зоні бойових дій. На фронті український співак перебував шість місяців.

Після того, як він служив бойовим медиком на передовій, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вирішив відрядити співака Тараса Тополю та його колег з гурту "Антитіла" із зони бойових дій. 

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український співак Тарас Тополя висловився стосовно НАТО. 

Раніше ми розповідали про те, що український артист Тарас Тополя закликає виключити РФ зі складу ООН та Ради Безпеки. 

Також ми повідомляли про те, що лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя висловився про Володимира Путіна на саміті Шанхайської організації.

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