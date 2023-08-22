DZIDZIO, ALEKSEEV, Тополя та Пономарьов зачарували чуттєвою баладою, яку довго не наважувалися випускати

DZIDZIO, ALEKSEEV, Тополя і Пономарьов зачарували чуттєвою баладою, яку не наважувалися випускати
Співаки Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Alekseev і Тарас Тополя порадували свою аудиторію новим романтичним треком. Баладу про кохання не наважувалися випускати більше року. Артисти об'єдналися задля запису пісні під назвою "Миліша".
Про це стало відомо з соцмереж музикантів.
Романтична балада від українських співаків
Планували презентувати трек ще в березні 2022-го року, але постійно відкладали. Нарешті настав слушний час.
"Ми з Олександром багато разів обговорювали: чи на часі зараз ця пісня? Чи на часі зараз кохання? Але поспілкувавшись, з військовими і показавши їм цю пісню, вони відповіли, що її негайно треба випускати, бо заради кохання варто боротись, перемагати і жити!!!", — сказав DZIDZIO.
Олександр Пономарьов також поділився особистою історією. За словами артиста, на випуск треку його надихнув військовий ЗСУ.
"Зустрічався з одним нашим відомим військовим командиром (імʼя називати не можна), показав нову пісню. Я розповів йому історію, про те що планував премʼєру цієї пісні на 1 березня минулого року, але…Він дуже цікаво відповів - терміново її випускай і не тягни, бо в нас в Україні зараз дуже багато розлучень, а потрібно щоб було більше весіль! Дякую за поштовх, Святе!", — прокоментував Пономарьов.
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