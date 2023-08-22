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DZIDZIO, ALEKSEEV, Тополя і Пономарьов зачарували чуттєвою баладою, яку не наважувалися випускати

22 серпня 2023 17:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
DZIDZIO, ALEKSEEV, Тополя та Пономарьов зачарували чуттєвою баладою, яку довго не наважувалися випускати
DZIDZIO, Тарас Тополя і Олександр Пономарьов. Фото: instagram.com/dzidzio/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співаки Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Alekseev і Тарас Тополя порадували свою аудиторію новим романтичним треком. Баладу про кохання не наважувалися випускати більше року. Артисти об'єдналися задля запису пісні під назвою "Миліша".

Про це стало відомо з соцмереж музикантів.

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Планували презентувати трек ще в березні 2022-го року, але постійно відкладали. Нарешті настав слушний час.

"Ми з Олександром багато разів обговорювали: чи на часі зараз ця пісня? Чи на часі зараз кохання? Але поспілкувавшись, з військовими і показавши їм цю пісню, вони відповіли, що її негайно треба випускати, бо заради кохання варто боротись, перемагати і жити!!!", — сказав DZIDZIO.

 

Олександр Пономарьов також поділився особистою історією. За словами артиста, на випуск треку його надихнув військовий ЗСУ.

"Зустрічався з одним нашим відомим військовим командиром (імʼя називати не можна), показав нову пісню. Я розповів йому історію, про те що планував премʼєру цієї пісні на 1 березня минулого року, але…Він дуже цікаво відповів - терміново її випускай і не тягни, бо в нас в Україні зараз дуже багато розлучень, а потрібно щоб було більше весіль! Дякую за поштовх, Святе!", — прокоментував Пономарьов.

Нагадаємо, КИЛИММЕН представив пісню-маніфест про трагічні події в Україні.

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