DZIDZIO, ALEKSEEV, Тополя та Пономарьов зачарували чуттєвою баладою, яку довго не наважувалися випускати

DZIDZIO, Тарас Тополя і Олександр Пономарьов. Фото: instagram.com/dzidzio/

Співаки Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Alekseev і Тарас Тополя порадували свою аудиторію новим романтичним треком. Баладу про кохання не наважувалися випускати більше року. Артисти об'єдналися задля запису пісні під назвою "Миліша".

Про це стало відомо з соцмереж музикантів.

Читайте також:

Романтична балада від українських співаків

Планували презентувати трек ще в березні 2022-го року, але постійно відкладали. Нарешті настав слушний час.

"Ми з Олександром багато разів обговорювали: чи на часі зараз ця пісня? Чи на часі зараз кохання? Але поспілкувавшись, з військовими і показавши їм цю пісню, вони відповіли, що її негайно треба випускати, бо заради кохання варто боротись, перемагати і жити!!!", — сказав DZIDZIO.

Олександр Пономарьов також поділився особистою історією. За словами артиста, на випуск треку його надихнув військовий ЗСУ.

"Зустрічався з одним нашим відомим військовим командиром (імʼя називати не можна), показав нову пісню. Я розповів йому історію, про те що планував премʼєру цієї пісні на 1 березня минулого року, але…Він дуже цікаво відповів - терміново її випускай і не тягни, бо в нас в Україні зараз дуже багато розлучень, а потрібно щоб було більше весіль! Дякую за поштовх, Святе!", — прокоментував Пономарьов.

Нагадаємо, КИЛИММЕН представив пісню-маніфест про трагічні події в Україні.

Раніше Наталія Могилевська підтримала новим хітом жінок, які чекають коханих з фронту.