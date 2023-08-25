Тарас Тополя рассказал, вернется ли он на передовую – честное признание

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот из YouTube

Известный украинский певец и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя дал откровенное интервью Славе Демину. Во время общения украинский артист, который в начале войны вступил в ряды ТрО, признался, вернется ли он еще на фронт.

Об этом Тарас Тополя рассказал во время интервью Славе Демину в YouTube.

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Украинский исполнитель признался, вернется ли он обратно на передовую, чтобы и дальше защищать свою родную страну. По словам Тараса Тополи, он сделает это только в том случае, если ему скажет Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Также известный артист отметил, что он не очень хочет возвращаться, но это нужно сделать, чтобы Украина могла выжить. По словам Тараса Тополи, когда он со своей группой "Антитіла" вышел с фронта, у них сильно изменилось психическое состояние.

"Желания нет, конечно. У меня не было желания и в первый день идти воевать. У кого есть желание идти гибнуть от выстрела, мин или просто убивать?! Но есть понимание, что страна должна выстоять, выжить, и ради этого нужно это делать. Я не получал удовольствия, но мы приняли решение и ушли. Я не буду врать и говорить, что хочется туда вернуться. Когда мы вышли, то это особое состояние психики. Ломка есть", — заявил лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Нахождение на фронте

После начала полномасштабной войны в Украине лидер известной группы "Антитіла" Тарас Тополя вместе со своими коллегами вошел в состав территориальной обороны.

Певец Тарас Тополя с коллегами группы "Антитіла" на фронте. Фото: Instagram Тараса Тополи

Украинский исполнитель с коллегами служил в 130-м батальоне теробороны Киева. Тарас Тополя оказывал медицинскую помощь пострадавшим в зоне боевых действий. На фронте украинский певец находился шесть месяцев.

После того как он служил боевым медиком на передовой, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный решил отправить певца Тараса Тополю и его коллег из группы "Антитіла" из зоны боевых действий.

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