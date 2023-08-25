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Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя честно признался, вернется ли он на фронт

25 августа 2023 12:48
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Тарас Тополя рассказал, вернется ли он на передовую – честное признание
Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот из YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский певец и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя дал откровенное интервью Славе Демину. Во время общения украинский артист, который в начале войны вступил в ряды ТрО, признался, вернется ли он еще на фронт.

Об этом Тарас Тополя рассказал во время интервью Славе Демину в YouTube.

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Украинский исполнитель признался, вернется ли он обратно на передовую, чтобы и дальше защищать свою родную страну. По словам Тараса Тополи, он сделает это только в том случае, если ему скажет Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Тарас Тополь на интервью у Славы Демина.
Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Также известный артист отметил, что он не очень хочет возвращаться, но это нужно сделать, чтобы Украина могла выжить. По словам Тараса Тополи, когда он со своей группой "Антитіла" вышел с фронта, у них сильно изменилось психическое состояние.

"Желания нет, конечно. У меня не было желания и в первый день идти воевать. У кого есть желание идти гибнуть от выстрела, мин или просто убивать?! Но есть понимание, что страна должна выстоять, выжить, и ради этого нужно это делать. Я не получал удовольствия, но мы приняли решение и ушли. Я не буду врать и говорить, что хочется туда вернуться. Когда мы вышли, то это особое состояние психики. Ломка есть", — заявил лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Нахождение на фронте

После начала полномасштабной войны в Украине лидер известной группы "Антитіла" Тарас Тополя вместе со своими коллегами вошел в состав территориальной обороны.

Тарас Тополь с коллегами группы "Антитела" на фронте
Певец Тарас Тополя с коллегами группы "Антитіла" на фронте. Фото: Instagram Тараса Тополи

Украинский исполнитель с коллегами служил в 130-м батальоне теробороны Киева. Тарас Тополя оказывал медицинскую помощь пострадавшим в зоне боевых действий. На фронте украинский певец находился шесть месяцев.

После того как он служил боевым медиком на передовой, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный решил отправить певца Тараса Тополю и его коллег из группы "Антитіла" из зоны боевых действий.

Напомним, мы писали о том, что известный украинский певец Тарас Тополя высказался касательно НАТО.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский артист Тарас Тополя призывает исключить РФ из состава ООН и Совета Безопасности.

Также мы сообщали о том, что лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя высказался о Владимире Путине на саммите Шанхайской организации.

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