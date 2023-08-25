Тарас Тополя рассказал, вернется ли он на передовую – честное признание

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя честно признался, вернется ли он на фронт
Известный украинский певец и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя дал откровенное интервью Славе Демину. Во время общения украинский артист, который в начале войны вступил в ряды ТрО, признался, вернется ли он еще на фронт.
Об этом Тарас Тополя рассказал во время интервью Славе Демину в YouTube.
Вернется ли на фронт?
Украинский исполнитель признался, вернется ли он обратно на передовую, чтобы и дальше защищать свою родную страну. По словам Тараса Тополи, он сделает это только в том случае, если ему скажет Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Также известный артист отметил, что он не очень хочет возвращаться, но это нужно сделать, чтобы Украина могла выжить. По словам Тараса Тополи, когда он со своей группой "Антитіла" вышел с фронта, у них сильно изменилось психическое состояние.
"Желания нет, конечно. У меня не было желания и в первый день идти воевать. У кого есть желание идти гибнуть от выстрела, мин или просто убивать?! Но есть понимание, что страна должна выстоять, выжить, и ради этого нужно это делать. Я не получал удовольствия, но мы приняли решение и ушли. Я не буду врать и говорить, что хочется туда вернуться. Когда мы вышли, то это особое состояние психики. Ломка есть", — заявил лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.
Нахождение на фронте
После начала полномасштабной войны в Украине лидер известной группы "Антитіла" Тарас Тополя вместе со своими коллегами вошел в состав территориальной обороны.
Украинский исполнитель с коллегами служил в 130-м батальоне теробороны Киева. Тарас Тополя оказывал медицинскую помощь пострадавшим в зоне боевых действий. На фронте украинский певец находился шесть месяцев.
После того как он служил боевым медиком на передовой, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный решил отправить певца Тараса Тополю и его коллег из группы "Антитіла" из зоны боевых действий.
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