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Лідер Бумбоксу відповів, що буде з російськомовними хітами гурту

28 листопада 2024 16:40
Марія Покровська - Редактор
Андрій Хливнюк відповів, що буде з російськомовними піснями Бумбоксу
Андрій Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski
Марія Покровська - Редактор

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк відповів на запитання, яке часто лунає від їхніх шанувальників. Співак розповів, які плани в колективу на російськомовні хіти, зокрема одну з найпопулярніших пісень "Вахтерам".

Про це Хливнюк розповів у інтерв'ю "Українській правді".

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Після початку повномасштабної війни гурт, як і більшість українських артистів, перестали виконувати свої пісні російською мовою. Ба більше, Хливнюк не виключає, що слухачі більше ніколи не почують живого виконання цих треків.

"Вахтеры" прилітають кожен день до нас — ось в Суми прилетіли "вахтеры", вбили людей, в Одесу, в Київ. Із російськомовним репертуаром цієї групки покінчено на дуже-дуже довго... Якщо не назавжди", — заявив Хливнюк.

Також артист зізнався, що негативно реагує, коли люди на концертах просять виконати ту чи іншу російськомовну пісню.

"У мене завжди є людина, яка нагадує, що не можна лізти в бійку, бо ти — артист, це твій концерт і скажуть, що "Хливнюк здурів і намагався дати ляща комусь зі своїх глядачів". У мене є спеціально навчені люди, які кажуть: "Андрію, все нормально. Спокійно", — каже Хливнюк.

Нагадаємо, раніше Андрій Хливнюк висловився про шанувальників з Росії, які тепер воюють проти України.

Також ми писали, що Надя Дорофєєва приголомшила сумою, яку зібрала на дрони для ЗСУ на своєму концерті.

концерт пісні Андрій Хливнюк Бумбокс українські зірки

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