Андрей Хливнюк ответил, что будет с русскоязычными песнями Бумбокса

Андрей Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк ответил на вопрос, часто звучащий от их поклонников. Певец рассказал, какие планы у коллектива на русскоязычные хиты, в том числе одну из самых популярных песен "Вахтерам".

Об этом Хливнюк рассказал в интервью "Украинской правде".

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После начала полномасштабной войны группа, как и большинство украинских артистов, перестали исполнять свои песни на русском языке. Более того, Хливнюк не исключает, что слушатели больше никогда не услышат живого исполнения этих треков.

"Вахтеры" прилетают каждый день к нам — вот в Сумы прилетели "вахтеры", убили людей, в Одессу, в Киев. С русскоязычным репертуаром этой группки покончено на очень-очень долго... Если не навсегда" , — заявил Хливнюк.

Также артист признался, что отрицательно реагирует, когда люди на концертах просят исполнить ту или иную русскоязычную песню.

"У меня всегда есть человек, который напоминает, что нельзя лезть в драку, потому что ты — артист, это твой концерт и скажут, что "Хливнюк сошел с ума и пытался дать леща кому-то из своих зрителей". У меня есть специально обученные люди, которые говорят: "Андрей, все нормально. Спокойно" , — говорит Хливнюк.

Напомним, ранее Андрей Хливнюк высказался о поклонниках из России, которые теперь воюют против Украины.

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