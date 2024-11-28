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Лидер Бумбокса ответил, что будет с русскоязычными хитами группы

28 ноября 2024 16:40
Мария Покровская - Редактор
Андрей Хливнюк ответил, что будет с русскоязычными песнями Бумбокса
Андрей Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski
Мария Покровская - Редактор

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк ответил на вопрос, часто звучащий от их поклонников. Певец рассказал, какие планы у коллектива на русскоязычные хиты, в том числе одну из самых популярных песен "Вахтерам".

Об этом Хливнюк рассказал в интервью "Украинской правде".

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После начала полномасштабной войны группа, как и большинство украинских артистов, перестали исполнять свои песни на русском языке. Более того, Хливнюк не исключает, что слушатели больше никогда не услышат живого исполнения этих треков.

"Вахтеры" прилетают каждый день к нам — вот в Сумы прилетели "вахтеры", убили людей, в Одессу, в Киев. С русскоязычным репертуаром этой группки покончено на очень-очень долго... Если не навсегда" , — заявил Хливнюк.

Также артист признался, что отрицательно реагирует, когда люди на концертах просят исполнить ту или иную русскоязычную песню.

"У меня всегда есть человек, который напоминает, что нельзя лезть в драку, потому что ты — артист, это твой концерт и скажут, что "Хливнюк сошел с ума и пытался дать леща кому-то из своих зрителей". У меня есть специально обученные люди, которые говорят: "Андрей, все нормально. Спокойно" , — говорит Хливнюк.

Напомним, ранее Андрей Хливнюк высказался о поклонниках из России, которые теперь воюют против Украины.

Также мы писали, что Надя Дорофеева ошеломила суммой, собранной на дроны для ВСУ на своем концерте.

концерт песни Андрей Хлывнюк Бумбокс украинские звезды

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