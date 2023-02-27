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"Бумбокс" та Сергій Жадан презентували саундтрек до фільму "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва

27 лютого 2023 15:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Бумбокс та Сергій Жадан презентували саундтрек до фільму Мирний-21
Кадр з фільму "Мирний-21"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого тижня на великі екрани вийшла воєнна екшн-драма режисера Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21". Це історія про прагнення до свободи, довіру та відданість, заснована на реальних подіях. Саундтрек "Правда" до фільму записав гурт "Бумбокс" та письменник Сергій Жадан.

Відео на композицію доступне на YouTube.

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Деталі

Приспів пісні створив фронтмен гурту "Бумбокс", захисник України Андрій Хливнюк. Куплети написав письменник, громадський діяч Сергій Жадан. Усеін Бекіров створив музику та аранжування.

"Приспів написав під враженням від куплетів Жадана. Це пісня про людей, на яких тримається наш пошматований і шкутильгаючий світ", — поділився Андрій Хливнюк.

У відеороботі використали кадри з фільму, які перегукуються з ідеєю та змістом пісні.

"Я залишив мелодію Андрія і зробив оркестровий варіант, змінивши гармонію та грув. Я був радий доторкнутися до творчості гурту "Бумбокс" як кінокомпозитор. Для мене велика честь працювати з Ахтемом Сеітаблаєвим", — розповів Усеін Бекіров, автор музики до саундтреку та музичний композитор фільму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 10 гривень з кожного проданого квитка на фільм "Мирний-21" спрямують на купівлю розвідувально-ударного комплексу (РУК) зі 120-мм мінометами для 111-ої окремої бригади територіальної оборони Луганської області. Комплекс складається із шести мінометів і трьох пікапів, а також засобів зв’язку, живлення, аеророзвідки, оптики. Ціль збору — 10 млн 800 тисяч гривень.

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