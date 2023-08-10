Андрей Хлывнюк рассказал о фанатах из России – танцевали под его песни

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский певец и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк дал откровенное интервью по поводу своей карьеры во время войны. Музыкант, который сейчас защищает страну на фронте, рассказал о своем отношении к фанатам из России и объяснил, будет ли он петь свои русскоязычные песни.

Об этом он рассказал в интервью каналу BBC.

Читайте также:

Связь группы "Бумбокс" с Россией

До 2014 года известная украинская группа "Бумбокс" имела немалую популярность на территории России. По словам лидера группы Андрея Хлывнюка, среди российских окупантов сейчас могут быть и фанаты музыкальной группы "Бумбокс".

Украинский артист отметил, что многие люди в России танцевали под песни его группы на выпускном в школе. По словам Андрея, именно эти россияне слушали музыку группы.

Украинская музыкальная группа "Бумбокс". Фото: УНИАН

"Они не понимали, что не стоит идти туда, чтобы подраться с парнем, потому что он ничего плохого не сделал, потому что мы ничего плохого им не сделали. Но они пришли на украинскую землю и начали убивать, разрушать дома и похищать людей. Я не чувствую ненависти. Нет, это отвратительно", — отметил украинский артист.

Русскоязычные хиты группы "Бумбокс"

Украинский музыкант отметил, что он больше не будет исполнять свои песни на русском языке и, возможно, будет делать это после победы.

"После войны — возможно, через несколько лет. Но я видел ужасы… Я был свидетелем ужасных сцен, когда мы деоккупировали территории. Я видел такие вещи, что пока эта война продолжается, не могу представить, чтобы я пел свои собственные русскоязычные песни", — заявил известный музыкант.

Служба Андрея Хлывнюка в армии

Известно, что украинский музыкант сейчас защищает свою родную страну на фронте.

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк в окопе. Фото: instagram.com/p/Cg8zRNEtsLq/?hl=ru

Украинский музыкант Андрей Хлывнюк в армии. Фото: instagram.com/p/CimogW9t646/?hl=ru

Одно время он служил в Краматорске, когда несколько ребят из его подразделения были в Бахмуте. Также он эвакуировал людей из городов, где проходят боевые действия.

Напомним, мы писали о том, что украинский музыкант Андрей Хлывнюк показал фотографию из окопа.

Ранее мы рассказывали о том, что фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк показал свое ранение на фронте.

Также мы сообщали, что артист Андрей Хлывнюк гневно обратился к журналистке.