Лідер гурту Metallica провідав поранених українських бійців, які лікуються в США

Лідер гурту Metallica Джеймс Хетфілд відвідав поранених українських бійців. Фото: із соцмереж

Лідер легендарного американського метал-гурту Metallica Джеймс Хетфілд відвідав у США поранених українських захисників, які зараз проходять там лікування та реабілітацію.

Про це повідомила представниця організації Limbs for Liberty у Facebook.

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Як відомо, двоє українських захисників — Роман Денисюк та Ігор Войний — лікуються та проходять реабілітацію у лікарні Колорадо Vail Health Hospital. Саме туди приїхав провідати бійців ЗСУ рок-музикант Джеймс Хетфілд.

Представниця Limbs for Liberty Келлі Роріг зустріла легендарного рокера на парковці біля лікарні. Вона запропонувала зірці відвідати захисників України та підтримати тим самим їхній моральний дух. Гетфілд з радістю погодився.

Як виявилося двоє військових — фанати гурту Metallica і були приємно вражені, коли побачили у своїй палаті кумира.

"Це було несподівано. Я навіть не повірив у перший момент, що це він. Це була дуже коротка, але дуже тепла зустріч. Було б непогано зустрітися з ним біля вогнища та випити, а не в лікарні", — прокоментував зустріч із рок-музикантом Ігор Войний.

Лідер гурту Metallica Джеймс Хетфілд відвідав поранених українських бійців. Фото: із соцмереж

Лідер гурту Metallica Джеймс Хетфілд відвідав поранених українських бійців. Фото: із соцмереж

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що захисник донецького "Шахтаря" Ярослав Ракіцький вирішив персонально сплатити за реабілітацію одного з поранених бійців Збройних сил України (ЗСУ). Захисник України отримав поранення у боях за Бахмут.