Лидер группы Metallica навестил раненых украинских бойцов, которые лечатся в США

Лидер группы Metallica Джеймс Хэтфилд посетил раненых украинских бойцов. Фото: из соцсетей

Лидер легендарной американской металл-группы Metallica Джеймс Хэтфилд посетил в США раненых украинских защитников, которые сейчас проходят там лечение и реабилитацию.

Об этом сообщила представительница организации Limbs for Liberty в Facebook.

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Как известно, два украинских защитника — Роман Денисюк и Игорь Войный — лечатся и проходят реабилитацию в больнице Колорадо Vail Health Hospital. Именно туда приехал навестить бойцов ВСУ рок-музыкант Джеймс Хэтфилд.

Представительница Limbs for Liberty Келли Ророг встретила легендарного рокера на парковке возле больницы. Она предложила звезде навестить защитников Украины и поддержать тем самым их моральный дух. Гетфилд с радостью согласился.

Как оказалось двое военных — фанаты группы Metallica и были приятно удивлены, когда увидели в своей палате кумира.

"Это было неожиданно. Я даже не поверил в первый момент, что это он. Это была очень короткая, но очень теплая встреча. Было бы неплохо встретиться с ним у костра и выпить, а не в больнице", — прокомментировал встречу с рок- музыкантом Игорь Войный.

Лидер группы Metallica Джеймс Хэтфилд посетил раненых украинских бойцов. Фото: из соцсетей

Лидер группы Metallica Джеймс Хэтфилд посетил раненых украинских бойцов. Фото: из соцсетей

Напомним, недавно стало известно, что защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий решил персонально оплатить реабилитацию одного из раненых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Защитник Украины получил ранения в боях за Бахмут.