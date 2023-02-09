Коли Олег Винник повернеться на сцену — інформація від фан-клубу співака

У співака Олега Винника проблеми зі здоров'ям

Зникнення співака Олега Винника спричинило неабиякий ажіотаж серед шанувальників та колег по шоу-бізнесу. Артист не виходить на зв'язок у соціальних мережах та не дає концертів. На дванадцятий місяць війни прокоментувати цю ситуацію вирішила очільниця офіційного фан-клубу співака Олега Винника Валерія Барон.

Інтерв'ю з нею з’явилось на YouTube каналі "Зірковий".

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За її словами, стан здоров’я співака не дозволяє йому бути перебувати у публічному просторі. Валерія Барон запевняє, що проблеми почались ще за рік до початку повномасштабної війни. Зараз Винник перебуває у столиці Німеччини, Берліні, де проходить курс лікування.

"Але він продовжує працює у студії, готує нові пісні. Він дуже страждає без сцени зараз, але так склалися обставини через здоров'я, що наразі стояти на сцені він не може", — розповіла Барон.

За її словами, Виннику дуже важко даються новини з Батьківщини, він переживає за всіх земляків. Олег займається благодійністю, допомагає українським захисникам, щоправда, не афішує про це.

"На початку це були автомобілі, а тепер це і прилади нічного бачення для спецпідрозділів, це і теплий одяг, і бронежилети, і каски", — зазначила Барон.

Точну дату повернення Винника на сцену очільниця офіційного фан-клубу співака не назвала. За її словами, це станеться тоді, коли артисту дозволятиме стан його здоров'я.

"Щойно він відчуватиме, що він енергетично може звернутися до людей і він має сили. Це має бути той Олег Анатолійович, якого ми звикли відчувати: із його усмішкою, любов'ю. А для цього має бути відповідний енергетичний стан. Коли він повернеться на велику сцену, мені дуже цікаво, як йому будуть дивитися в очі ті, хто засуджує. Він передає посил, що дуже сумує за Батьківщиною, за своїми людьми. Він дуже страждає без сцени, але наразі стояти на сцені не може", — підсумувала Барон.

Нагадаємо, раніше шоувумен Міла Єрємєєва розповідала, що зараз з Олегом Винником. Також ми писали, що близький товариш співака, настоятель храму Іверської ікони Божої Матері протоієрей Віталій Трач, розповів, що у співака серйозні проблеми зі здоров'ям.