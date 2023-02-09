Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Лідерка "Вовчиць" розповіла, як Олег Винник допомагає Україні та коли планує повернутися на сцену arrow

Лідерка "Вовчиць" розповіла, як Олег Винник допомагає Україні та коли планує повернутися на сцену

9 лютого 2023 16:23
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Коли Олег Винник повернеться на сцену — інформація від фан-клубу співака
У співака Олега Винника проблеми зі здоров'ям
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Зникнення співака Олега Винника спричинило неабиякий ажіотаж серед шанувальників та колег по шоу-бізнесу. Артист не виходить на зв'язок у соціальних мережах та не дає концертів. На дванадцятий місяць війни прокоментувати цю ситуацію вирішила очільниця офіційного фан-клубу співака Олега Винника Валерія Барон.

Інтерв'ю з нею з’явилось на YouTube каналі "Зірковий".

Читайте також:

Деталі

За її словами, стан здоров’я співака не дозволяє йому бути перебувати у публічному просторі. Валерія Барон запевняє, що проблеми почались ще за рік до початку повномасштабної війни. Зараз Винник перебуває у столиці Німеччини, Берліні, де проходить курс лікування.  

"Але він продовжує працює у студії, готує нові пісні. Він дуже страждає без сцени зараз, але так склалися обставини через здоров'я, що наразі стояти на сцені він не може", — розповіла Барон.

За її словами, Виннику дуже важко даються новини з Батьківщини, він переживає за всіх земляків. Олег займається благодійністю, допомагає українським захисникам, щоправда, не афішує про це.

"На початку це були автомобілі, а тепер це і прилади нічного бачення для спецпідрозділів, це і теплий одяг, і бронежилети, і каски", — зазначила Барон.

Точну дату повернення Винника на сцену очільниця офіційного фан-клубу співака не назвала. За її словами, це станеться тоді, коли артисту дозволятиме стан його здоров'я.

"Щойно він відчуватиме, що він енергетично може звернутися до людей і він має сили. Це має бути той Олег Анатолійович, якого ми звикли відчувати: із його усмішкою, любов'ю. А для цього має бути відповідний енергетичний стан. Коли він повернеться на велику сцену, мені дуже цікаво, як йому будуть дивитися в очі ті, хто засуджує. Він передає посил, що дуже сумує за Батьківщиною, за своїми людьми. Він дуже страждає без сцени, але наразі стояти на сцені не може", — підсумувала Барон.

Нагадаємо, раніше шоувумен Міла Єрємєєва розповідала, що зараз з Олегом Винником. Також ми писали, що близький товариш співака, настоятель храму Іверської ікони Божої Матері протоієрей Віталій Трач, розповів, що у співака серйозні проблеми зі здоров'ям.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з відео

18:33 У КМВА показали наслідки вибуху на території колишнього заводу

18:25 Оскароносний режисер Азанавічус зустрівся з Зеленським та став амбасадором UNITED 24

18:25 Подоляк повідомив, що рф вже почала наступ у Донецькій та Луганській областях

18:20 Одеса готує другий волонтерський десант до Херсону: потрібні водії та електрики

Новина з відео

18:05 "Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:03 Андрій Лунін визнаний одним із найкращих гравців "Реала": допоміг здобути важливу перемогу

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:57 Сумська не стримала сліз, коли розповідала про доньку та онуків в росії: "Все прослуховується"

17:55 Євросоюз має намір притягнути рф до відповідальності за агресію в Україні

Ексклюзив

17:40 Загрози для Одеської області немає: росіяни не ризикнуть йти у наступ у цьому напрямку – Рєзніков

Новина з відео

18:33 У КМВА показали наслідки вибуху на території колишнього заводу

Новина з відео

18:05 "Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 лютого: Тельцям — абстрагуватися від проблем, Стрільцям — час спілкування

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

Новина з відео

17:05 "Від нас залежить безпека всієї Європи": Президент України звернувся до Євроради

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:40 Литва надасть Україні зенітні комплекси для боротьби з іранськими дронами

Новина з відео

12:20 Зеленський виступає з промовою в Європарламенті: головні тези

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Спроба рф захопити усю територію Донбасу до кінця березня не обґрунтована у військовому сенсі, — Юсов

Новина з відео

11:15 У росії стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі

Новина з відео

08:01 Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

Ексклюзив

16:54 Важка справа: чи встигнуть танки на війну

08:00 Чемпіони зі стуку: росіяни пишуть доноси на українців, пацифістів та Третьяковську галерею

23:00 Другий день війни з природою: землетруси, шторм і зсуви ґрунту

Актуальне по темі

None 9 Лютий 18:38

У КМВА показали наслідки вибуху на території колишнього заводу

None 9 Лютий 18:18

Оскароносний режисер Азанавічус зустрівся з Зеленським та став амбасадором UNITED 24

None 9 Лютий 18:23

Подоляк повідомив, що рф вже почала наступ у Донецькій та Луганській областях

None 9 Лютий 17:22

Одеса готує другий волонтерський десант до Херсону: потрібні водії та електрики

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB