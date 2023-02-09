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Лидер "Волчиц" рассказала, как Олег Винник помогает Украине и когда планирует вернуться на сцену

9 февраля 2023 16:23
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Когда Олег Винник вернется на сцену — информация от фан-клуба певца
У певца Олега Винника проблемы со здоровьем
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Исчезновение певца Олега Винника повлекло за собой ажиотаж среди поклонников и коллег по шоу-бизнесу. Артист не выходит на связь в социальных сетях и не дает концерты. На двенадцатый месяц войны прокомментировать эту ситуацию решила глава официального фан-клуба певца Олега Винника Валерия Барон.

Интервью с ней появилось на YouTube канале "Зірковий".

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Подробности

По ее словам, состояние здоровья певца не позволяет ему находиться в публичном пространстве. Валерия Барон уверяет, что проблемы начались еще за год до начала полномасштабной войны. В настоящее время Винник находится в столице Германии, Берлине, где проходит курс лечения.

"Но он продолжает работать в студии, готовит новые песни. Он очень страдает без сцены сейчас, но так сложились обстоятельства из-за здоровья, что сейчас стоять на сцене он не может", — рассказала Барон.

По ее словам, Виннику очень тяжело даются новости с Родины, он переживает за всех земляков. Олег занимается благотворительностью, помогает украинским защитникам, правда, не афиширует об этом.

"В начале это были автомобили, а теперь это и приборы ночного видения для спецподразделений, это и теплая одежда, и бронежилеты, и каски", — отметила Барон.

Точную дату возвращения Винника на сцену глава официального фан-клуба певца не назвала. По ее словам, это произойдет тогда, когда артисту будет позволять состояние его здоровья.

"Только как он будет чувствовать, что он энергетически может обратиться к людям и у него силы. Это должен быть тот Олег Анатольевич, которого мы привыкли чувствовать: с его улыбкой, любовью. А для этого должно быть соответствующее энергетическое состояние. Когда он вернется на большую сцену, мне очень интересно, как ему будут смотреть в глаза те, кто осуждает. Он передает посыл, что очень скучает по Родине, своим людям. Он очень страдает без сцены, но сейчас стоять на сцене не может", — подытожила Барон.

Напомним, ранее шоувумен Мила Еремеева рассказывала, что сейчас с Олегом Винником. Также мы писали, что близкий товарищ певца, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери протоиерей Виталий Трач рассказал, что у певца серьезные проблемы со здоровьем.

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