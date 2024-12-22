Лідер гурту "Пошлая Молли" Кирило Тимошенко. Фото: скриншот

Лідер гурту "Пошлая Молли" Кирило Тимошенко зізнався, що йому на 10 років заборонили в'їзд до Євросоюзу. Причина в його критичному почутті гумору.

Про це пишуть росЗМІ.

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Причина заборони полягає в невдалому жарті про Польщу. Восени 2023 року фронтмен гурту "Пошлая Молли" заявив, що полякам "треба вступити до російської імперії". Також артист назвав польську мову — "дратівливою".

Через ці висловлювання Кирила Тимошенка концерти в Польщі одразу скасували. Співак, який родом з Харкова, але вже прожив у Росії, розповів ворожим медіа, що він сподівався нібито "конфлікт вгамується".

Гурт "Пошлая Молли". Фото: скриншот

Він думав, що, коли хвиля хейту від поляків спаде, то зможе знову поїхати до Європи. Однак, не вийшло. Під час спроби з Тбілісі виїхати до Вільнюса, артиста затримали і повідомили — заборонено в'їзд до країн ЄС на три роки. Музикант спробував подати апеляцію, але термін збільшився до 10 років.

"Я поїхав до Вільнюса писати альбом і на кордоні з Вільнюсом мене затримали. Я там просидів кілька годин, потім прийшла жінка і сказала: "Вам закрито в'їзд на три роки". Коли ми спробували подати апеляцію, нам прийшов папірець, що заборона вже продовжена до 10 років", — зізнався артист.

Позиція українського гурту "Пошлая Молли" щодо війни неоднозначна. Вони з початком повномасштабного вторгнення покинули Росію, але публічно війну — не засудили. Ба більше — навіть продовжили випускати спільні треки з російськими артистами.

Нагадаємо, ми розповідали детальніше про скандал з Польщею та Кирилом Тимошенко. Також він пояснив, чому досі співає разом з російськими зірками.