Лидеру "Пошлая Моллы" Кириллу Тимошенко запретили ехать в ЕС — почему

Лидер группы "Пошлая Молла" Кирилл Тимошенко. Фото: скриншот

Лидер группы "Пошлая Моллы" Кирилл Тимошенко признался, что ему на 10 лет запретили въезд в Евросоюз. Причина в его критическом чувстве юмора.

Об этом пишут росСМИ.

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Причина запрета заключается в неудачной шутке о Польше. Осенью 2023 фронтмен группы "Пошлая Моллы" заявил, что полякам "надо вступить в российскую империю". Также артист назвал польский язык — "раздражительным".

Из-за этих высказываний Кирилла Тимошенко концерты в Польше сразу отменили. Певец, родом из Харькова, но уже проживший в России, рассказал враждебным медиа, что он надеялся якобы "конфликт угомонится".

Группа "Пошлая Молли". Фото: скриншот

Он думал, что если волна хейта от поляков спадет, то сможет снова поехать в Европу. Однако не получилось. При попытке из Тбилиси выехать в Вильнюс, артистат задержали и сообщили — ему запрещен въезд в страны ЕС на три года. Музыкант попытался подать апелляцию, но срок увеличился до 10 лет.

"Я поехал в Вильнюс писать альбом и на границе с Вильнюсом меня задержали. Я там просидел несколько часов, потом пришла женщина и сказала: "Вам закрыт въезд на три года". Когда мы попытались подать апелляцию, нам пришла бумажка, что запрет уже продлена до 10 лет", — признался артист.

Позиция украинской группы "Пошлая Моллы" в отношении войны неоднозначна. Они с началом полномасштабного вторжения покинули Россию, но публично войну не осудили. Более того, даже продолжили выпускать совместные треки с российскими артистами.

Напомним, мы рассказывали подробнее о скандале с Польшей и Кириллом Тимошенко. Также он объяснил, почему до сих пор поет вместе с российскими звездами.