У Польщі скасували концерти українського гурту "Пошлая Молли"
У Польщі скасували заплановані концерти російськомовного українського гурту "Пошлая Молли". Все через висловлювання фронтмена групи Кирила Тимошенка щодо польської мови.
Про це повідомили організатори WiniaryBookings.
За словами організаторів, усі квитки на концерт повинні бути повернуті.
Зокрема, скасували наступні концерти:
- 26/11/23 - Drizzly Grizzly, Гданськ
- 28/11/23 - Тама, Познань
- 12.01.23 - Площа, Краків
- 12.02.23 - Zaklęte Rewiry, Вроцлав
- 21/12/23 - Прогресія, Варшава
Скандал навколо гурту "Пошлая Молли"
Напередодні 26-річний уродженець Харківської області напередодні старту туру гурту "Пошлая Молли" відвідав Варшаву. Там він записав відео, яке шокувало не тільки шанувальників гурту, але й багатьох українців та поляків.
"Знаєте, що мене бісить в Польщі? Мене на х*й нереально бісить польська мова. Я не розумію, нащо говорити цією у**анською мовою, якщо є російська мова. Я не розумію, чуваки, просто вивчіть російську та говоріть нормальною мовою. Є ж Російська імперія, просто вступіть в неї, як раніше, та говоріть нормальною мовою, довб***би", — шокував заявою музикантів.
Його висловлювання одразу набрали хвилю негативу у Мережі.
Кирило Тимошенко записав відео з вибаченнями
Після численної хвилі хейту, Кирило Тимошенко записав відео з вибаченнями. Він перепросив у земляків та поляків, яким порадив вивчити російську мову та вступити до "Російської імперії".
"Коли я публікував це відео, мені здавалося, що цей прикол зчитується просто. Очевидно, що це товстелезний роффл. Це ліричний герой. Це пародія на імперського російського, якщо хочете. Я просто стібався. Мабуть, гумор не для всіх. Можливо, гумор трохи некоректний у цій ситуації. Яка російська імперія? Я українець, ви знаєте мою позицію, можете в мережі подивитися. Очевидно, що це був жарт. Вибачте за гостренький гумор", — сказав Тимошенко.
Що відомо про гурт "Пошлая Молли"
Українська російськомовна група "Пошлая Молли" виконує музику в стилі мамбл-рок та синт-панк, поєднуючи поп-панк з електронною музикою.
Зазначається, що під час повномасштабної війни дали концерти на підтримку України. Втім, в афіші нового туру не має інформації про допомогу ЗСУ.
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