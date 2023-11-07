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У Польщі скасували концерти українського гурту "Пошлая Молли"

7 листопада 2023 23:58
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Польщі скасували концерти українського гурту "Пошлая Молли"
Гурт "Пошлая Молли". Фото: УНІАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Польщі скасували заплановані концерти російськомовного  українського гурту "Пошлая Молли". Все через висловлювання фронтмена групи Кирила Тимошенка щодо польської мови.

Про це повідомили організатори WiniaryBookings.

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За словами організаторів, усі квитки на концерт повинні бути повернуті.

Зокрема, скасували наступні концерти:

  • 26/11/23 - Drizzly Grizzly, Гданськ
  • 28/11/23 - Тама, Познань
  • 12.01.23 - Площа, Краків
  • 12.02.23 - Zaklęte Rewiry, Вроцлав
  • 21/12/23 - Прогресія, Варшава
У Польщі скасовують концерти групи "Пошлая Моллі". Фото: скриншот із Facebok

Скандал навколо гурту "Пошлая Молли"

Напередодні 26-річний уродженець Харківської області напередодні старту туру гурту "Пошлая Молли" відвідав Варшаву. Там він записав відео, яке шокувало не тільки шанувальників гурту, але й багатьох українців та поляків. 

"Знаєте, що мене бісить в Польщі? Мене на х*й нереально бісить польська мова. Я не розумію, нащо говорити цією у**анською мовою, якщо є російська мова. Я не розумію, чуваки, просто вивчіть російську та говоріть нормальною мовою. Є ж Російська імперія, просто вступіть в неї, як раніше, та говоріть нормальною мовою, довб***би", — шокував заявою музикантів.

Його висловлювання одразу набрали хвилю негативу у Мережі.

Коментарі Пошлая Молли
Коментарі в соціальних мережах. Скриншоти: Instagram/dropbled

Кирило Тимошенко записав відео з вибаченнями

Після численної хвилі хейту, Кирило Тимошенко записав відео з вибаченнями. Він перепросив у земляків та поляків, яким порадив вивчити російську мову та вступити до "Російської імперії".

"Коли я публікував це відео, мені здавалося, що цей прикол зчитується просто. Очевидно, що це товстелезний роффл. Це ліричний герой. Це пародія на імперського російського, якщо хочете. Я просто стібався. Мабуть, гумор не для всіх. Можливо, гумор трохи некоректний у цій ситуації. Яка російська імперія? Я українець, ви знаєте мою позицію, можете в мережі подивитися. Очевидно, що це був жарт. Вибачте за гостренький гумор", — сказав Тимошенко. 

Що відомо про гурт "Пошлая Молли"

Українська російськомовна група "Пошлая Молли" виконує музику в стилі мамбл-рок та синт-панк, поєднуючи поп-панк з електронною музикою. 

Зазначається, що під час повномасштабної війни дали концерти на підтримку України. Втім, в афіші нового туру не має інформації про допомогу ЗСУ. 

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