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"Ліга сміху" презентує спецвипуски "Волонтерський десант": про що вони та коли дивитися

23 березня 2023 21:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Все про спецвипуски Ліга сміху Волонтерський десант
Ведучі нових спецвипусків актори Євген Кошовий і Віктор Розовий
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже незабаром відбудеться телепремʼєра спецвипусків гумористичного проєкту "Ліга Сміху", які отримали назву "Волонтерський десант". За словами творців, на глядачів чекає гумор "на часі".

Новини.LIVE розкаже, чого чекати у нових випусках та коли їх можна побачити. 

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Деталі 

У спецвипусках відбудуться чотири гри, в кожній з яких виступатимуть по дві команди. Кожна гра має місію — реалізацію конкретної волонтерської цілі.

У проєкті "Ліга Сміху. Волонтерський десант" візьмуть участь вісім команд. Однак їхній склад буде нестандартним: знайомі глядачам учасники обʼєднаються в реальні волонтерські групи, які згуртували "лігасмішників" з різних куточків країни. 

Тренерами спецвипусків стали Олександр Пікалов, Станіслав Боклан, Андрій Бєдняков, Володимир Дантес, Гарік Бірча, Маша Єфросиніна, Гарік Корогодський та Юрій Ткач. Судді оцінюватимуть виступи команд, а також вийдуть на сцену разом з учасниками в одному з конкурсів. Ведучими нових спецвипусків стали Євген Кошовий і Віктор Розовий.

"Ліга Сміху" — це одна велика сім’я.  Так само як і всі українці, гумористи з усієї України об’єдналися та з початку повномасштабного вторгнення роблять усе заради нашої перемоги. Хтось пішов на фронт, так, як мій співведучий Віктор Розовий, хтось працює на інформаційному фронті, та дуже багато "лігасмішників" волонтерять — допомагають, чим можуть, і ЗСУ, і цивільним. Саме з цієї волонтерської сторони глядачі зможуть побачити учасників "Ліги Сміху" в нових спецвипусках проєкту", — прокоментував майбутню прем’єру ведучий, актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий.

"Ліга Сміху. Волонтерський десант" — це не тільки гумористичний проєкт, який допоможе українцям відволіктися та видихнути, а ще й гуманітарна волонтерська акція з конкретною ціллю. Від початку повномасштабного вторгнення учасники "Ліги Сміху" активно волонтерять: допомагають ЗСУ, постраждалим від війни людям, розбирають завали, проводять благодійні акції. Тепер "лігасмішники" зможуть поєднати свою гумористичну та волонтерську діяльність. 

Прем’єра першого випуску запланована на 7 квітня. Нові епізоди виходитимуть в ефір щоп’ятниці на телеканал ТЕТ. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Наталія Могилевська прокоментувала загибель на фронті учасника "Ліги сміху" Романа Іваненка. Артистка була його тренеркою на проєкті. Також ми розповідали, що на фронті загинув учасник шоу "Ліга Сміху", захисник нашої країни, актор Ярослав Гаркавко.

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