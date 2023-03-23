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"Лига смеха" представит спецвыпуски "Волонтерский десант": о чем они и когда смотреть

23 марта 2023 21:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Все о спецвыпусках Лига смеха Волонтерский десант
Ведущие новых спецвыпусков актеры Евгений Кошевой и Виктор Розовый
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Вскоре состоится телепремьера спецвыпусков юмористического проекта "Лига Смеха" , которые получили название "Волонтерский десант". По словам создателя, зрителей ждет юмор "на времени".

Новини.LIVE расскажет что ждать в новых выпусках и когда их можно увидеть.

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Подробности

В спецвыпусках состоятся четыре игры, в каждой из которых будут выступать по две команды. Каждая игра имеет миссию — реализацию конкретной волонтерской цели.

В проекте "Лига Смеха. Волонтерский десант" примут участие восемь команд. Однако их состав будет нестандартным: знакомые зрителям участники объединятся в реальные волонтерские группы, сплотившие "лигасмешников" из разных уголков страны.

Тренерами спецвыпусков стали Александр Пикалов, Станислав Боклан, Андрей Бедняков, Владимир Дантес, Гарик Бирча, Маша Ефросинина, Гарик Корогодский и Юрий Ткач. Судьи будут оценивать выступления команд, а также выйдут на сцену вместе с участниками в одном из конкурсов. Ведущими новых спецвыпусков стали Евгений Кошевой и Виктор Розовый.

"Лига Смеха" это одна большая семья. Равно как и все украинцы, юмористы со всей Украины объединились и с начала полномасштабного вторжения делают все ради нашей победы. Кто-то ушел на фронт, как мой соведущий Виктор Розовый, кто-то работает на информационном фронте, и очень много "лигасмешков" волонтерят — помогают, чем могут, и ВСУ, и гражданским. Именно с этой волонтерской стороны зрители смогут увидеть участников "Лиги Смеха" в новых спецвыпусках проекта", — прокомментировал будущую премьеру ведущий, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой.

"Лига Смеха. Волонтерский десант" — это не только юмористический проект, который поможет украинцам отвлечься и выдохнуть, но и гуманитарная волонтерская акция с конкретной целью. С начала полномасштабного вторжения участники "Лиги Смеха" активно волонтерят: помогают ВСУ, пострадавшим от войны людям, разбирают завалы, проводят благотворительные акции. Теперь "лигасмешники" смогут объединить свою юмористическую и волонтерскую деятельность.

Премьера первого выпуска запланирована на 7 апреля. Новые эпизоды будут выходить в эфир по пятницам на телеканал ТЕТ.

Напомним, ранее мы писали, что певица Наталья Могилевская прокомментировала гибель на фронте участника "Лиги смеха" Романа Иваненко. Артистка была его тренером на проекте. Также мы рассказывали, что на фронте погиб участник шоу "Лига Смеха", защитник нашей страны, актер Ярослав Гаркавко.

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