Могилевська прокоментувала загибель на фронті учасника "Ліги сміху": вона була його тренеркою
Нещодавно на фронті загинув український військовий та гуморист Роман Іваненко. До початку повномасштабної війни він був учасником "Ліги сміху". Свої співчуття родині та близьким Героя України висловили чимало знаменитостей.
Серед них і співачка Наталія Могилевська. Відповідну публікацію вона зробила у соцмережі Instagram.
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28-річний захисник України, який родом із Кам'янця-Подільського, грав у команді "Наш формат", де тренеркою була Могилевська. За словами співачки, Роман Іваненко два роки тому важко хворів на COVID-19. Хлопцю ледь вдалося вижити. Ніхто навіть і уявити не міг, що вже незабаром Роман загине від зброї окупантів.
"Дуже світла людина, дуже позитивна. Не можу повірити. Хочу висловити підтримку всім хлопцям "Нашого формату". Всім, кого він любив, всім друзям, рідним мої співчуття. Ще більше ненависті до ворога! Ще більше віри у нашу перемогу", — написала Могилевська, доповнивши публікацію спільною фотографію з учасниками команди "Наш формат", серед яких був і Роман Іваненко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в боях під Соледаром загинув брат співачки Ірини Федишин. Також ми розповідали, що під Бахмутом загинув український кінорежисер Олег Бобало.