Лія Ахеджакова підтримала Україну на сцені театру — відео

Лія Ахеджакова. Фото: скриншот

Російська акторка Лія Ахеджакова підтримала Україну просто зі сцени театру. Вчинок знаменитості неабияк розізлив пропагандистів у РФ.

Відео з виступу акторки поширилося у мережі.

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Після спектакля "Мій онук Веніамін" у Лос-Анджелесі 86-річна акторка вийшла до шанувальників. Одна із глядачок подарувала знаменитості квіти та подякувала "за Україну" у відповідь Ахеджакова промовила "Слава Україні!".

Відео викликало справжню істерику у росіян. Пропагандисти обурилися вчинком акторки та навіть запропонували "покарати" її за цей вчинок.

Пропутінські активісти вимагають позбавити Ахеджакову звання Народної артистки РФ та накласти на неї санкції. Окрім того, акторці також погрожують внести її ім'я до списку іноагентів.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни в Україні зірка "Службового роману" стала на бік українців. Акторка засудила політику Кремля та Путіна. Знаменитість виїхала з країни-агресорки та наразі перебуває за кордоном.

Раніше стало відомо, що син путініста Газманова відрікся від свого скандального батька.

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