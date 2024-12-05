Лия Ахеджакова поддержала Украину на сцене театра — видео

Лия Ахеджакова со сцены театра поддержала украинцев
Российская актриса Лия Ахеджакова поддержала Украину прямо со сцены театра. Поступок знаменитости изрядно разозлил пропагандистов в РФ.
Видео с выступления актрисы распространилось в сети.
Лия Ахеджакова со сцены произнесла "Слава Украине!"
После спектакля "Мой внук Вениамин" в Лос-Анджелесе 86-летняя актриса вышла к поклонникам. Одна из зрительниц подарила знаменитости цветы и поблагодарила "за Украину" в ответ Ахеджакова произнесла "Слава Украине!".
@superstars_tv
ЛИЯ АХИДЖАКОВА ПОДДЕРЖАЛА УКРАИНУ ПОСЛЕ СПЕКТАКЛЯ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ #рекомендации #шоубизнес #лияахеджакова #ахиджакова #славаукраїні🇺🇦🇺🇦🇺🇦 #украина♬ оригинальный звук - 🌟 ВСЕ О СВЕЗДАХ 🌟
Видео вызвало настоящую истерику у россиян. Пропагандисты возмутились поступком актрисы и даже предложили "наказать" ее за этот поступок.
Пропутинские активисты требуют лишить Ахеджакова звание Народной артистки РФ и наложить на нее санкции. Кроме того, актрисе также угрожают внести ее имя в список иноагентов.
Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине звезда "Служебного романа" встала на сторону украинцев. Актриса осудила политику Кремля и Путина. Знаменитость уехала из страны-агрессорки и сейчас находится за границей.
Ранее стало известно, что сын путиниста Газманова отрекся от своего скандального отца.
Также мы писали, что артистов, предавших Украину, лишили государственных наград.
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