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Лия Ахеджакова со сцены театра поддержала украинцев

5 декабря 2024 17:50
Мария Покровская - Редактор
Лия Ахеджакова поддержала Украину на сцене театра — видео
Лия Ахеджакова. Фото: скриншот
Мария Покровская - Редактор

Российская актриса Лия Ахеджакова поддержала Украину прямо со сцены театра. Поступок знаменитости изрядно разозлил пропагандистов в РФ.

Видео с выступления актрисы распространилось в сети.

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После спектакля "Мой внук Вениамин" в Лос-Анджелесе 86-летняя актриса вышла к поклонникам. Одна из зрительниц подарила знаменитости цветы и поблагодарила "за Украину" в ответ Ахеджакова произнесла "Слава Украине!".

Видео вызвало настоящую истерику у россиян. Пропагандисты возмутились поступком актрисы и даже предложили "наказать" ее за этот поступок.

Пропутинские активисты требуют лишить Ахеджакова звание Народной артистки РФ и наложить на нее санкции. Кроме того, актрисе также угрожают внести ее имя в список иноагентов.

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине звезда "Служебного романа" встала на сторону украинцев. Актриса осудила политику Кремля и Путина. Знаменитость уехала из страны-агрессорки и сейчас находится за границей.

Ранее стало известно, что сын путиниста Газманова отрекся от своего скандального отца.

Также мы писали, что артистов, предавших Украину, лишили государственных наград.

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