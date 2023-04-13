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Лілія Ребрик відреагувала на критику в соцмережах щодо її зовнішнього вигляду

13 квітня 2023 10:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Лілія Ребрик відреагувала на критику в соцмережах щодо її зовнішнього вигляду
Телеведуча та акторка Лілія Ребрик. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні, телеведуча та акторка Лілія Ребрик провела прямий етер у своєму Instagram на тему дитячої стоматології. Втім підписники в коментарях обговорювали не це, а зовнішній вигляд зірки. Багато хто вказав Лілії на синці під очами.

Мовчати Ребрик не стала та відреагувала у соцмережі на хейт. 

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Телеведуча провела прямий ефір спільно з професоркою, докторкою медичних наук, завідувачкою кафедри стоматології дитячого віку Одеського Національного Медичного Університету, Оксаною Деньгою. Здавалось би, цікава тема для багатьох батьків. Втім, соцмережі не були б соцмережами, якби не з’явились негативні коментарі. 

  • Якісь синці під очима, що з тобою, Лілю?
  • Як ти змінилася, схожа на Ольгу Сумську
  • Як ви постаріли
  • Вона непокорена, незламна, а тільки трішки втомлена… І все
Лілія Ребрик під час нещодавнього прямого етеру у соцмережах. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Ребрик оперативно відреагувала на хейт в коментарях. Акторка опублікувала селфі з парковки біля телеканалу "ДІМ", ведучою якого вона є з минулого року. Фото Лілія супроводила текстом-зверненням до всіх причетних. 

"Люди, я теж людина. І синці в мене бувають, і втомлююся, і хворію іноді, і без настрою прокидаюся, і плачу ночами після відео з катуваннями, і збираю себе до купи на ранок, і діло роблю. Все, як у всіх! І це нормально. Ненормально не сприймати жінку такою, як вона є: заганяти її в якісь ілюзорні рамки краси, чекати від неї завжди ідеальної зачіски, манікюру, настрою, висміювати за зайві кіло чи навпаки — за їх нестачу, говорити про вік, втому чи синці під очима. Дівчата, насправді цей пост для вас — любіть себе такими, як є! Кожна з нас без винятку прекрасна", — написала Ребрик. 

За словами Лілії, причиною, так би мовити синців, стало неправильно виставлене світло під час прямого етеру. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що перед повномасштабною війною Ребрик з чоловіком придбала нерухомість під Києвом. Також ми розповідали про поради від Лілії Ребрик, чим зайняти малечу під час відсутності світла.

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