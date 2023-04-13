Лилия Ребрик отреагировала на критику в соцсетях по поводу ее внешнего вида

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик. Фото: google.com

Накануне телеведущая и актриса Лилия Ребрик провела прямой эфир в своем Instagram на тему детской стоматологии. Впрочем, подписчики в комментариях обсуждали не это, а внешний вид звезды. Многие указали Лилии на синяки под глазами.

Молчать Ребрик не стала и отреагировала в соцсети на хейт.

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Телеведущая провела прямой эфир совместно с профессором, доктором медицинских наук, заведующей кафедрой стоматологии детского возраста Одесского Национального Медицинского Университета, Оксаной Деньгой. Казалось бы интересная тема для многих родителей. Впрочем, соцсети не были бы соцсетями, если бы не появились негативные комментарии.

Какие синяки под глазами... Что с тобой, Лиля?

Как ты изменилась, похожа на Ольгу Сумскую

Как вы состарились

Она непокорная, несгибаемая, а только немного уставшая… И все

Лилия Ребрик во время недавнего прямого эфира в соцсетях. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Ребрик оперативно отреагировал на хейт в комментариях. Актриса опубликовала селфи с парковки у телеканала "ДОМ", ведущей которого она является с прошлого года. Фото Лилия сопровождала текстом-обращением ко всем причастным.

"Люди, я тоже человек. И синяки у меня бывают, и устаю, и болею иногда, и без настроения просыпаюсь, и плачу по ночам после видео с пытками, и собираю себя в кучу на утро, и дело делаю. Все, как у всех. И это нормально Ненормально не воспринимать женщину такой, как она есть: загонять ее в какие-то иллюзорные рамки красоты, ждать от нее всегда идеальной прически, маникюра, настроения, высмеивать за лишние кило или наоборот — за их недостаток, говорить о возрасте, усталости или синяки под глазами. Девушки, на самом деле этот пост для вас — любите себя такими, как есть! Каждая из нас без исключения прекрасна", — написала Ребрик.

По словам Лилии, причиной, так называемых синяков, стал неправильно выставленный свет во время прямого эфира.

Напомним, ранее мы писали, что перед полномасштабной войной Ребрик с мужем приобрела недвижимость под Киевом. Также мы рассказывали о советах от Лилии Ребрик, чем занять малышей в отсутствие света.