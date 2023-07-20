Які зірки поголилися налисо – ТОП-5 знаменитостей, які позбулися свого волосся

Американська зірка Брітні Спірс під час помсти своєму колишньому Кевіну Федерлайну. Фото: Pinterest

У прагненні радикально змінити свій імідж деякі відомі зірки повністю позбулися волосся та поголилися налисо. Ми розповідаємо неймовірні історії п’яти зарубіжних знаменитостей, які не побоялись поголити свою голову.

Новини.LIVE розповідає про те, які п’ять зірок шоу-бізнесу поголилися налисо.

Читайте також:

Які зірки не побоялися позбутися свого волосся?

Брітні Спірс

Ще у 2007 році відома американська виконавиця Брітні Спірс вирішила привернути на себе увагу, поголивши голову. Цей період став для співачки 2000-х по-справжньому переломним, адже тоді вона боролася з депресію після пологів та з психічним розладом.

Американська співачка Брітні Спірс, яка поголилася налисо задля того, щоб змінити життя. Фото: Pinterest

Тому вона вирішила поголитися налисо, вважаючи, що так вона позбавиться своїх проблем та почне життя з нового аркушу. І хоча спочатку Брітні Спірс нормально себе почувала в такому іміджі, згодом вона почала носити перуки, чекаючи на те, коли відросте волосся.

Демі Мур

Відома американська актриса Демі Мур одразу ж потрапила на перші сторінки газет, коли вона наважилася позбутися свого волосся заради головної ролі у фільмі "Солдат Джейн". Завдяки цій зміні вона змогла повністю поглинути в образ безстрашної солдатки.

Американська актриса Демі Мур, яка поголилася заради ролі у фільмі "Солдат Джейн". Фото: Pinterest

Згодом цей фільм став культовим та дуже важливим в акторській кар’єрі Демі Мір.

Шарліз Терон

Американська актриса і фотомодель Шарліз Терон поголилася налисо заради ролі у фільмі "Божевільний Макс: Дорога люті". Причому, їй настільки сподобався цей імідж, що вона стала постійно його притримуватися.

Американська актриса Шарліз Терон, яка позбулася волосся заради ролі у фільмі "Божевільний Макс: Дорога люті". Фото: Pinterest

Андеркат, піксі та коротке каре стали улюбленими стилями актриси Шарліз Терон.

Кейт Бланшетт

Популярна австралійська актриса Кейт Бланшетт вирішила поголитися налисо заради ролі у фільмі "Рай". Цей образ настільки сподобався Кейт, що вона навіть не слухала свого агента, який радив їй одягати шапочку, щоб прикрити поголену голову.

Австралійська актриса Кейт Бланшетт, яка поголила голову заради ролі у фільмі "Рай". Фото: Pinterest

Згодом актриса зазначила, що їй сподобалося почуття вітру, який обдував її лису голову.

Наталі Портман

Відома американська актриса Наталі Портман поголила голову заради політичного трилера "V — вендетта". Ця потужна сцена за участі актриси стала однією з найемоційніших моментів американського кінематографу.

Американська актриса Наталі Портман, яка стала лисою заради ролі у трилері "V — вендетта". Фото: Pinterest

Наталі Портман довела, що можна бути жіночною та привабливою навіть із лисою головою.

Нагадаємо, ми писали про те, які п’ять відомих зірок стали батьками у дуже ранньому віці.

Раніше ми розповідали про те, які популярні зірки шоу-бізнесу свого часу були біженцями.

Також ми повідомляли про те, які п’ять відомих зірок починали своє життя з нуля.